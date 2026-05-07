لرفضها الزواج منه.. سقوط عاطل هدد ربة منزل وأرسل صورا خاصة بها لزوجها

كشفت الصفحة الرسمية لـ الداخليه عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه فى إطار كشف ملابسات عدة منشورات مدعومة بمقطع فيديو تم تداولها بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بتهديد وترويع فتاة بإستخدام سلاح أبيض والتعدي عليها بالسب ، والتنويه إلى اعتياده التعدى على الفتيات بنطاق سكنه بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد المجنى عليها (ربة منزل – مقيمة بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء) وبسؤالها أقرت بوجود خلافات بينها وبين المشكو فى حقه لسابقة ارتباطهما بعلاقة عاطفية قبل زواجها من آخر.

وعقب زواجها قام بإرسال صور خاصة بها لزوجها وأهليتها للتشهير بها ، مما دعاها إلى نشر مقطع الفيديو المشار إليه والذى تم تصويره بمعرفة المشكو فى حقه منذ ثلاثة أعوام إبان خلافات بينهما لرفضها الزواج منه، وبهدف النيل منه.

أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه (عاطل - مقيم بذات الدائرة) وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.