القبض على قائد سيارة ملاكي تعدى على آخر بالسب في القاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام قائد سيارة ملاكي بالتعدى على آخر بالسب بالقاهرة.

,بالفحص أمكن تحديد المجنى عليه (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول)، وبسؤاله أفاد أنه أثناء سيره بسيارته بأحد الطرق؛ حدثت مشادة كلامية بينه وبين قائد سيارة ملاكى لخلافات حول أولوية المرور قام على إثرها الأخير بالتعدى عليه بالسب.

وأمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو وقائدها "مرتكب الواقعة" (موظف - مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته؛ اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية.