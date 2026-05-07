قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
روسيا تهدّد باستخدام سلاحها النووي ضد ألمانيا
20 صورة ترصد انتظام الإختبارات العملية لمادة التربية الرياضية في المدارس
أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 7-5-2026 أمام الجنيه المصري
ضوابط تصحيح ما تنشره المؤسسات الصحفية والإعلامية من معلومات خاطئة بالقانون
نداء هام من هيئة الملاحة البحرية الإيرانية للسفن المارة بمضيق هرمز
بعد إعلان إصابة شخصين| فيروس هانتا يثير الذعر عالميا.. فما هو؟
ترامب يرضخ .. وقف مشروع الحرية بعد إغلاق المجال الجوي السعودي أمام الطائرات الأمريكية
تشغيل المرحلة الأولى.. شاهد إقبال المواطنين على استقلال مونوريل شرق النيل
بدون وفيات أو إصابات .. تصاعد دخان في منجم ألاردينسكايا الروسي
ارتفاع الحرارة وتحذيرات من الشبورة والرياح..حالة الطقس اليوم الخميس 7 مايو 2026
بورصة الدواجن الآن.. تحرك عاجل في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس
جرائم جنسيـ،ـة خطيرة .. اعتقال حاخام إسرائيلي بعد تحقيق سري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بمشاركة 50 شركة رائدة .. جامعة الجلالة تستضيف النسخة الرابعة من ملتقى التوظيف|صور

جامعة الجلالة
جامعة الجلالة
نهلة الشربيني

 استضافت جامعة الجلالة فعاليات النسخة الرابعة من ملتقى التوظيف (GU Career Fair)، بمشاركة ممثلين عن أكثر من 50 شركة من كبرى المؤسسات والجهات في مختلف القطاعات.

جاء ذلك تحت رعاية وحضور الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة، وبمشاركة عدد من عمداء الكليات ومديري البرامج الأكاديمية، إلى جانب طلاب الجامعة من مختلف التخصصات، فضلًا عن ممثلي الشركات والمؤسسات المشاركة.

فعاليات النسخة الرابعة من ملتقى التوظيف (GU Career Fair)

وشكّل الملتقى منصة تفاعلية متميزة أتاحت للطلاب فرصة التواصل المباشر مع خبراء سوق العمل، والتعرف على أحدث متطلبات التوظيف، واستكشاف فرص التدريب والتأهيل المهني، بما يسهم في صقل مهاراتهم وتعزيز فرصهم المستقبلية.

وفي كلمته، أكد الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة، أن تنظيم هذا الملتقى يأتي في إطار استراتيجية الجامعة لربط العملية التعليمية بمتطلبات سوق العمل، مشيرًا إلى أن الجامعة تحرص على بناء شراكات فعالة مع كبرى المؤسسات والشركات، بما يدعم إعداد خريجين قادرين على المنافسة محليا ودوليا. 

وأضاف، أننا نؤمن بأن تمكين طلابنا مهنيا هو جزء أساسي من رسالتنا التعليمية، ونعمل باستمرار على توفير منصات تفاعلية تتيح لهم استكشاف مساراتهم المهنية بثقة.

من جانبه، أوضح الدكتور جورج لطيف سيدهم، مدير المركز الجامعي للتطوير المهني بالجامعة، أن ملتقى التوظيف يمثل أحد أبرز الأنشطة التي ينظمها المركز لدعم طلاب الجامعة وخريجيها، مؤكدا أن النسخة الرابعة شهدت تنوع كبير في الشركات المشاركة، بما يتيح فرصا متعددة تتناسب مع مختلف التخصصات. 

وأضاف، نحرص من خلال هذا الحدث على توفير بيئة مهنية حقيقية داخل الحرم الجامعي، تساعد الطلاب على بناء شبكة علاقات قوية، واكتساب خبرات عملية تعزز جاهزيتهم لسوق العمل.

وتواصل جامعة الجلالة من خلال هذه الفعاليات دورها الريادي في دعم طلابها، عبر ربط الدراسة الأكاديمية بالتطبيق العملي، وتمكينهم من اتخاذ خطوات واثقة نحو مستقبلهم المهني.

وزارة التعليم العالي جامعة الجلالة جامعة الجلالة الأهلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

متجه نحو 8 آلاف.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 24

قبل أن تشعر بالذعر.. ما هو فيروس هانتا وكيف الوقاية منه؟

قبل أن تشعر بالذعر.. ما هو فيروس هانتا وكيفية الوقاية منه؟

الدولار

هبوط مفاجئ في أسعار الدولار.. وهذه قيمته في بنك مصر

أسعار باقات WE إنترنت منزلي 2026 بعد الجدل الأخير

أسعار باقات WE إنترنت منزلي 2026 بعد الجدل الأخير

أسعار الدواجن

بورصة الدواجن الآن.. تحرك عاجل في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

الامارات

الإمارات ترفض مزاعم إيران وتؤكد تمسكها الكامل بسيادتها وحقها في الرد

ميلانيا وترامب

سخرت من زوجها.. ميلانيا ترامب تشعل موجة من الضحك داخل البيت الأبيض

الخطيب

مفاجأة.. شبانة: الأهلي يفكر جدياً في عدم المشاركة بالكونفدرالية

ترشيحاتنا

حالة الطقس

تفاوت ملحوظ في درجات الحرارة بين الليل والنهار.. والطقس شديد الحرارة بالصعيد

جامعة الجلالة

بمشاركة 50 شركة رائدة .. جامعة الجلالة تستضيف النسخة الرابعة من ملتقى التوظيف|صور

درجات الحراره

ارتفاع طفيف وشبورة.. تعرف على درجات الحرارة اليوم الخميس

بالصور

بعد طلاقها من علي غزلان..فرح شعبان تثير الجدل بظهورها بالدبلة

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

بقوة تتجاوز 1000 حصان.. بنتلي تقترب من إطلاق أول SUV كهربائية بالكامل

بنتلي بنتايجا
بنتلي بنتايجا
بنتلي بنتايجا

قبل العيد.. طريقة عمل الترمس بكل احتراف

طريقة عمل الترمس بكل احتراف
طريقة عمل الترمس بكل احتراف
طريقة عمل الترمس بكل احتراف

بصمة إماراتية جديدة.. “الذيب” تدخل عالم الطرق الوعرة برؤية محلية مختلفة

سيارة الذيب
سيارة الذيب
سيارة الذيب

فيديو

الزمالك

القائمة المحظورة.. الزمالك يتصدر قائمة إيقاف القيد بـ16 قضية

فيروس هانتا

بعد إعلان إصابة شخصين| فيروس هانتا يثير الذعر عالميا.. فما هو؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب: بين الدين والسياسة.. سيكولوجيا سموتريتش

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: احتياجان في قلب رجل.. وامرأة واحدة لا تكفي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: قراءة في ماهية السلبية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : شفرة الطيبات

المزيد