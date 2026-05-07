بمشاركة 50 شركة رائدة .. جامعة الجلالة تستضيف النسخة الرابعة من ملتقى التوظيف|صور

استضافت جامعة الجلالة فعاليات النسخة الرابعة من ملتقى التوظيف (GU Career Fair)، بمشاركة ممثلين عن أكثر من 50 شركة من كبرى المؤسسات والجهات في مختلف القطاعات.

جاء ذلك تحت رعاية وحضور الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة، وبمشاركة عدد من عمداء الكليات ومديري البرامج الأكاديمية، إلى جانب طلاب الجامعة من مختلف التخصصات، فضلًا عن ممثلي الشركات والمؤسسات المشاركة.

وشكّل الملتقى منصة تفاعلية متميزة أتاحت للطلاب فرصة التواصل المباشر مع خبراء سوق العمل، والتعرف على أحدث متطلبات التوظيف، واستكشاف فرص التدريب والتأهيل المهني، بما يسهم في صقل مهاراتهم وتعزيز فرصهم المستقبلية.

وفي كلمته، أكد الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة، أن تنظيم هذا الملتقى يأتي في إطار استراتيجية الجامعة لربط العملية التعليمية بمتطلبات سوق العمل، مشيرًا إلى أن الجامعة تحرص على بناء شراكات فعالة مع كبرى المؤسسات والشركات، بما يدعم إعداد خريجين قادرين على المنافسة محليا ودوليا.

وأضاف، أننا نؤمن بأن تمكين طلابنا مهنيا هو جزء أساسي من رسالتنا التعليمية، ونعمل باستمرار على توفير منصات تفاعلية تتيح لهم استكشاف مساراتهم المهنية بثقة.

من جانبه، أوضح الدكتور جورج لطيف سيدهم، مدير المركز الجامعي للتطوير المهني بالجامعة، أن ملتقى التوظيف يمثل أحد أبرز الأنشطة التي ينظمها المركز لدعم طلاب الجامعة وخريجيها، مؤكدا أن النسخة الرابعة شهدت تنوع كبير في الشركات المشاركة، بما يتيح فرصا متعددة تتناسب مع مختلف التخصصات.

وأضاف، نحرص من خلال هذا الحدث على توفير بيئة مهنية حقيقية داخل الحرم الجامعي، تساعد الطلاب على بناء شبكة علاقات قوية، واكتساب خبرات عملية تعزز جاهزيتهم لسوق العمل.

وتواصل جامعة الجلالة من خلال هذه الفعاليات دورها الريادي في دعم طلابها، عبر ربط الدراسة الأكاديمية بالتطبيق العملي، وتمكينهم من اتخاذ خطوات واثقة نحو مستقبلهم المهني.