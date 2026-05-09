وجبة في 10 دقائق .. بدون لحوم ولا فراخ وطعمها شهي وتشبع الأسرة

في الأيام المزدحمة تبحث كثير من السيدات عن وصفات سريعة ولذيذة لا تحتاج إلى وقت طويل أو مكونات مكلفة، خاصة مع ارتفاع أسعار اللحوم والفراخ. والمفاجأة أن هناك وجبات بسيطة يمكن تحضيرها في أقل من 10 دقائق وتكون مشبعة ومليئة بالطعم الرائع.

وجبة في 10 دقايق بدون لحوم ولا فراخ

ومن أفضل هذه الوجبات مكرونة الكريمة بالخضار والجبنة، فهي وصفة اقتصادية وسريعة ويمكن تحضيرها بمكونات موجودة في أغلب البيوت، كما أنها مناسبة للكبار والأطفال، للشيف فردوس البطريق.

مكونات الوجبة

نصف كيلو مكرونة أي نوع

كوب لبن

ملعقتان جبنة كريمي أو مثلثات

ملعقة زبدة أو زيت

فلفل ألوان مقطع

ذرة أو بسلة حسب الرغبة

رشة ملح وفلفل أسود

رشة زعتر أو بابريكا

جبنة مبشورة للتقديم



طريقة التحضير

في البداية يتم سلق المكرونة في ماء مغلي مع رشة ملح لمدة 7 دقائق تقريبًا، ثم تصفى جيدًا.

وفي طاسة على النار توضع الزبدة أو الزيت ثم يضاف الفلفل الألوان والخضار مع التقليب السريع لمدة دقيقتين فقط حتى يظل محتفظًا بقرمشته وطعمه.

بعد ذلك يضاف اللبن والجبنة الكريمي مع التقليب حتى تتكون صلصة ناعمة وخفيفة، ثم تضاف التوابل حسب الرغبة.

وأخيرًا توضع المكرونة داخل الصلصة وتقلب جيدًا لمدة دقيقة، ثم تقدم ساخنة مع الجبنة المبشورة.

لماذا تعتبر هذه الوجبة مثالية؟

هذه الوصفة لا تحتاج إلى وقت طويل أو مجهود كبير، كما أنها:

اقتصادية جدًا

لا تحتوي على لحوم أو فراخ

مناسبة للعشاء أو الغداء السريع

تمنح شعورًا بالشبع

يمكن تغيير مكوناتها بسهولة

كما يمكن إضافة أي خضار متوفر في المنزل مثل الجزر أو الكوسة أو المشروم.

بدائل سريعة لنفس الفكرة

إذا لم تتوفر المكرونة، يمكن تحضير وجبات أخرى بنفس السرعة مثل:

البيض بالطماطم والفلفل

وجبة بسيطة ومشبعة جدًا، يتم فيها تشويح الطماطم والفلفل ثم إضافة البيض وتقليبه لدقائق قليلة.

بطاطس بالجبنة في الطاسة

تقطع البطاطس شرائح رفيعة وتطهى سريعًا مع الجبنة والتوابل لتعطي طعمًا رائعًا.

سندوتشات الحمص أو الفول

يمكن تحضيرها بخضار وصوصات بسيطة لتكون وجبة خفيفة وسريعة ومفيدة.

نصائح لجعل الوجبات السريعة صحية

ينصح خبراء التغذية بعدم الاعتماد على الأطعمة الجاهزة أو المقلية بشكل يومي، ويمكن جعل الوجبات السريعة صحية من خلال:

استخدام خضار طازج

تقليل الزيوت

إضافة مصدر بروتين مثل البيض أو الجبن

تجنب الصوصات المصنعة بكثرة

كما يفضل تقديم طبق سلطة بجانب الوجبة للحصول على قيمة غذائية أكبر.

وجبات سريعة بطعم مختلف

الكثير يعتقد أن الوجبات بدون لحوم تكون مملة، لكن الحقيقة أن استخدام التوابل والجبن والخضروات بطريقة صحيحة يمنح الطعام نكهة مميزة جدًا.

ويمكن أيضًا تجربة وصفات مثل:

الأرز بالخضار

المكرونة الحارة بالثوم

البطاطس المهروسة بالجبنة

الشوفان بالخضار

البيتزا السريعة في الطاسة

وكلها وصفات لا تحتاج إلى وقت طويل ويمكن تحضيرها بمكونات بسيطة متوفرة داخل كل منزل.