حقيقة أزمة حسين الشحات ومروان عطية داخل الأهلي



أكد الإعلامي خالد الغندور أن ما تم تداوله خلال الفترة الماضية بشأن وجود أزمة أو مشادة بين حسين الشحات ومروان عطية داخل النادي الأهلي غير صحيح على الإطلاق.

وأوضح أن العلاقة بين الثنائي تسودها حالة من الاحترام والتفاهم، ولا توجد أي توترات داخل الفريق كما روجت بعض الشائعات.



أشار الغندور إلى أن غرفة ملابس الأهلي تشهد حالة من الاستقرار والتركيز في الوقت الحالي، حيث يسعى اللاعبون للحفاظ على الانضباط الكامل استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.

وأضاف أن الجهاز الفني يفرض حالة من الالتزام الصارم داخل الفريق، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على الأداء العام.



ونفى الغندور بشكل قاطع ما تردد حول توقيع أي عقوبة على حسين الشحات، مؤكدًا أن اللاعب لم يتعرض لأي إجراءات تأديبية كما أشيع في بعض التقارير الإعلامية.

وأوضح أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة، وأن اللاعب يواصل تدريباته بشكل طبيعي دون أي مشاكل.



اختتم الغندور تصريحاته بالتأكيد على أن كل ما يتم تداوله بشأن وجود خلافات داخل الفريق هو مجرد شائعات لا تستند إلى أي مصدر موثوق.

وشدد على أن إدارة الأهلي تحرص دائمًا على الحفاظ على استقرار الفريق، سواء من الناحية الفنية أو النفسية، خاصة في ظل ضغط المباريات والمنافسات المحلية والقارية.