موندومو: الزمالك بالقمة دائما.. وهذه كواليس علاقتي بشيكابالا وعمر جابر

أكد ألكسيس موندومو لاعب الزمالك السابق، أنه يتابع أخبار الفريق طوال الوقت.

وقال موندومو تصريحات إذاعيه: "أتمنى أن يبقى الزمالك في المقدمة وأن أن يلمع دائمًا كما اعتادنا عليه، سيبقى على قمة الكرة المصرية والإفريقية".

وأكمل: "هناك أناس رائعون يعملون بالفريق، وسيكون تعويض كبير أن يتوج الزمالك بالدوري والكونفدرالية".

وأضاف: "حصلت على التسوية والآن نحن راضيين بالكامل عن المستحقات التي حصلت عليها من الزمالك وكل شئ على ما يرام مع النادي حاليًا".

وتابع: "أشجع الزمالك وهذا هو النادي المفضل لي، وأنا زملكاوي دائمًا، وأتمنى أن يحصل على كل الألقاب الممكنة".

وأردف: "عمر جابر أحد أصدقائي ، ولا أستطيع نسيان لحظاته الأولى، شعر بترحيب كبير من الجميع منذ وصوله".

وأشار: "عمر جابر صديقي وساعدني على التأقلم، وشيكابالا وفتح الله كانا رائعين معي، وأحمد سمير قريبًا مني، وساعدني في التواصل بالإنجليزية وتعلم بعض العربية".

وأتم: "الزمالك سيظل في قلبي، أشعر أنني وسط عائلتي، ولحظات الاحتفال مع الجماهير كانت مميزة ولن أنساها".