شوقي غريب: الأهلي تحسن بعد تصحيح التشكيل.. وتوروب وظف اللاعبين بشكل أفضل

أكد شوقي غريب، نجم غزل المحلة والكرة المصرية السابق، أن أداء فريق الأهلي شهد تحسنا واضحًا في الفترة الأخيرة بعد التعديلات التي طرأت على التشكيل الأساسي.

وقال غريب، خلال استضافته في برنامج يا مساء الأنوار مع الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة MBC مصر 2، إن ظهور بعض اللاعبين في مراكزهم الصحيحة كان له تأثير مباشر على تحسن الأداء، مشيرًا إلى أسماء مثل أحمد رمضان بيكهام وهادي رياض وياسين مرعي وأحمد نبيل كوكا قدم توازن في تشكيل الأحمر.

وأضاف أن المدير الفني بيس توروب تعامل بشكل أفضل مع التشكيل، من خلال إشراك كل لاعب في المركز الذي يجيد فيه، وهو ما انعكس على مستوى الفريق داخل الملعب.

وأوضح غريب أنه سبق وأشار إلى أن وجود عدد كبير من اللاعبين في الملعب دون وضوح في الأدوار يؤدي إلى تراجع الأداء، مؤكدًا أن وضوح المهام التكتيكية كان عنصرًا مهمًا في عودة الفريق للطريق الصحيح.