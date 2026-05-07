مرأة ومنوعات

توقفوا فورا عن غسل الدجاج قبل الطهي.. خبير يحذر

غسل الدجاج قبل الطهي
غسل الدجاج قبل الطهي
هاجر هانئ

لطالما أثار الجدل حول غسل الدجاج النيء قبل طهيه انقسامًا في المطابخ، ومع ذلك، يحث خبراء سلامة الأغذية الأشخاص الآن على إعادة النظر في هذه العادة الشائعة، محذرين من أنها قد تسبب ضررًا أكبر من النفع.

ووفقًا لهيئات عالمية مثل منظمة الصحة العالمية وخدمة سلامة الأغذية والتفتيش التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية، فإن غسل الدواجن النيئة يزيد في الواقع من خطر التلوث الخطير في المطبخ، بدلًا من أن يساعدك على طهي طعام نظيف.

لماذا يُعدّ غسل الدجاج قبل طهيه أمراً محفوفاً بالمخاطر؟

بحسب أهانا نزار حفيظ، مسؤولة سلامة الأغذية من قطر، فإن غسل الدجاج يؤدي إلى انتقال البكتيريا عبر الماء المتناثر.

غالباً ما يحتوي الدجاج النيء على بكتيريا ضارة مثل السالمونيلا والعطيفة. عند غسل الدجاج تحت الماء الجاري، قد تتناثر قطرات صغيرة منه على الأسطح والأواني وحتى الأطعمة الأخرى. يمكن لهذه القطرات الملوثة أن تنتقل لمسافة تصل إلى متر واحد، مما يزيد بشكل كبير من احتمالية التلوث المتبادل والإصابة بالأمراض المنقولة بالغذاء.

وقالت لمتابعيها على إنستغرام: "يبدو الدجاج متسخاً في المتاجر المحلية... لا يُنصح بغسل الدجاج لأنه قد ينشر البكتيريا. لكنني تلقيت العديد من الرسائل من جزارين محليين يسألون عن الدجاج الذي عليه أوساخ ظاهرة أو دم أو ريش أو حتى قطع صغيرة من الخشب. هذا ينطبق فقط على حالات الاتساخ الظاهر، وليس على الغسل الروتيني. في مثل هذه الحالات، إذا كنتم لا تزالون تشعرون بالحاجة إلى تنظيفه، فلا تغسلوه تحت ماء الصنبور الجاري. بدلاً من ذلك، ارتدوا قفازات واستخدموا وعاءً كبيراً من الماء لتنظيفه من الداخل برفق."

متى يكون غسل الدجاج ضروريًا؟

على الرغم من هذه التحذيرات، لا يزال الكثيرون يشعرون بضرورة غسل الدجاج، خاصةً عند شرائه من الأسواق المحلية حيث قد تظهر عليه الأوساخ أو الدم أو الريش. تُدرك حفيظة هذا القلق، وتقدم بديلاً أكثر أمانًا في مثل هذه الحالات.

بدلاً من غسل الدجاج تحت الماء الجاري، تنصح حفيظة بنقعه في وعاء من الماء الراكد. هذه الطريقة تقلل من تناثر الماء وتحد من انتشار البكتيريا. كما أن ارتداء القفازات عند التعامل مع الدواجن النيئة يقلل من مخاطر التلوث.

ما هي الطريقة الصحيحة للتعامل مع الدجاج النيء؟

إذا اضطررتَ لتنظيف الدجاج بسبب وجود شوائب ظاهرة، فاتبع خطوات السلامة التالية:

استخدم وعاءً كبيرًا من الماء بدلًا من الصنبور المفتوح.
تجنب تناثر الماء أثناء التعامل مع الدجاج.
ارتدِ قفازات لمنع التلامس المباشر.
نظّف وعقّم جميع الأسطح فورًا بعد ذلك.
من المهم جدًا أن تتذكر أن الغسل وحده لا يكفي للقضاء على البكتيريا الضارة. الطريقة الوحيدة الموثوقة للتخلص من مسببات الأمراض هي الطهي الجيد.
درجة حرارة الطهي مهمة.

لضمان سلامة الغذاء، يجب طهي الدجاج جيدًا. ينصح الخبراء بتسخينه حتى تصل درجة حرارته الداخلية إلى 75 درجة مئوية على الأقل. عند هذه الدرجة، تُقضى على البكتيريا الضارة مثل السالمونيلا والعطيفة بشكل فعال، مما يجعل الطعام آمنًا للأكل.

يُساعد استخدام ميزان حرارة الطعام على ضمان الدقة، خاصةً عند تحضير كميات كبيرة أو دجاج كامل.

بعد التعامل مع الدجاج النيء، اغسل يديك دائمًا بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل. بالإضافة إلى ذلك، عقم ألواح التقطيع والسكاكين والأحواض وأسطح العمل لمنع انتشار البكتيريا المتبقية. يُعد الحفاظ على نظافة المطبخ أمرًا ضروريًا ليس فقط للدجاج، بل لجميع الأطعمة النيئة. يُعد التلوث المتبادل أحد الأسباب الرئيسية للأمراض المنقولة بالغذاء، ويمكن للاحتياطات البسيطة أن تُقلل من المخاطر بشكل كبير.

لا تقتصر سلامة الغذاء على اتباع العادات بشكل أعمى، بل على فهم الأسس العلمية وراءها. على الرغم من أن غسل الدجاج قد يبدو خطوة ضرورية، إلا أنه قد يزيد من المخاطر الصحية إذا لم يتم بشكل صحيح. باتباع نصائح الخبراء واعتماد ممارسات التعامل الآمنة، يمكنك حماية نفسك وعائلتك من العدوى الضارة.

