قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فرص الأهلي والزمالك وبيراميدز في التتويج بلقب الدوري المُشتعل
موعد تطبيق الدعم النقدي 2026.. رسميا أسباب وآليات التحول من الدعم العيني
مجلس الأمن يبحث تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية في أبيي
منظومة الشكاوى الحكومية تتعامل مع شكوى الأمن والتعليم والكهرباء
غزة.. استشهاد 9 أشخاص وإصابة 39 آخرين خلال الساعات الـ24 الماضية
تفاصيل غضب توروب من جهازه المعاون بالأهلي
باحث أفريقي: اقتصادات القارة السمراء أظهرت مرونة لافتة في مواجهة الأزمات
بـ 40 صندوقا.. دعم منظومة النظافة بمركز سيدي سالم بكفر الشيخ
احذر الخرافات الغذائية على السوشيال ميديا .. نصائح لكمية الطعام وطريقة الطهي |فيديو
من أين يجب أن يُحرم الحاج أو المعتمر؟.. تعرف على المواقيت المكانية للحج والعمرة
5 اتهامات ضد البلوجر دنيا فؤاد.. تفاصيل مثيرة حول قضية جمع تبرعات بالملايين
دبلوماسي أمريكي سابق: الحصار يُنهك الاقتصاد الإيراني ويمنح ترامب إنجازًا سياسيًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طريقة عمل خرشوف محشي.. بمذاق لا يقاوم

خرشوف محشي
خرشوف محشي
هاجر هانئ

خرشوف محشي من الأكلات الغير تقليدية التي يمكنك تطبيقها في المنزل و تقديمها لأفراد أسرتك بمذاق لذيذ و غير تقليدي.

قدمت الشيف نورا السادات على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل خرشوف محشي، فيما يلي….

مقادير خرشوف محشي


● خرشوف مسلوق

● ثوم

● بصل مكعبات صغيرة

● جزر مكعبات صغيرة

● بسلة مسلوقة

● صلصة طماطم

● نعناع

● لبن

● دقيق

● ملح وفلفل

● بهارات

● كاري

● أرز أبيض للتقديم

طريقة تحضير خرشوف محشي


يشوح البصل المفروم في الزيت في إناء على النار مع الجزر والبسلة
يضاف الملح والفلفل والصلصة والكاري ويقلب كل الخليط على النار
يشوح الثوم فى الزيت في إناء على النار
يضاف الملح والفلفل الأسود
يضاف الدقيق ويقلب الخليط
يضاف اللبن ويقلب كل الخليط على النار حتى الغليان ويغلظ القوام
يرص الخرشوف في بايركس
يضاف على الخرشوف خليط البسلة والجزر
يضاف على الوجه خليط البشاميل والنعناع
يوضع البايركس في الفرن حتى النضج ويحمر الوجه
يقدم مع الأرز الأبيض.

خرشوف محشي طريقة تحضير خرشوف محشي مقادير خرشوف محشي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

متجه نحو 8 آلاف.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 24

قبل أن تشعر بالذعر.. ما هو فيروس هانتا وكيف الوقاية منه؟

قبل أن تشعر بالذعر.. ما هو فيروس هانتا وكيفية الوقاية منه؟

أسعار الدواجن

بورصة الدواجن الآن.. تحرك عاجل في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

أسعار باقات WE إنترنت منزلي 2026 بعد الجدل الأخير

أسعار باقات WE إنترنت منزلي 2026 بعد الجدل الأخير

ميلانيا وترامب

سخرت من زوجها.. ميلانيا ترامب تشعل موجة من الضحك داخل البيت الأبيض

الخطيب

مفاجأة.. شبانة: الأهلي يفكر جدياً في عدم المشاركة بالكونفدرالية

الصلاة الجهرية

هل يجب على المأموم قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية؟.. اعرف الحكم الشرعي

جنيهات ذهب

بفارق 880 جنيها.. صعود قوي في سعر الجنيه الذهب بمصر

ترشيحاتنا

الطفل الغريق

بعد 3 أيام بحث..العثور على جثة طفل غارقا بترعة "أم إسماعيل" بقنا

إسعاف

مصرع عامل وإصابة 8 آخرين في انقلاب سيارة ربع نقل بطريق أسيوط الصحراوي الغربي

خناقة أمام مشرحة مستشفي المحلة العام

أمن الغربية يُنهي خلاف تسليم جثة شاب لذويه عقب خناقة أمام مشرحة بالمحلة |فيديو وصور

بالصور

بعد طلاقها من علي غزلان..فرح شعبان تثير الجدل بظهورها بالدبلة

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

بقوة تتجاوز 1000 حصان.. بنتلي تقترب من إطلاق أول SUV كهربائية بالكامل

بنتلي بنتايجا
بنتلي بنتايجا
بنتلي بنتايجا

قبل العيد.. طريقة عمل الترمس بكل احتراف

طريقة عمل الترمس بكل احتراف
طريقة عمل الترمس بكل احتراف
طريقة عمل الترمس بكل احتراف

بصمة إماراتية جديدة.. “الذيب” تدخل عالم الطرق الوعرة برؤية محلية مختلفة

سيارة الذيب
سيارة الذيب
سيارة الذيب

فيديو

الزمالك

القائمة المحظورة.. الزمالك يتصدر قائمة إيقاف القيد بـ16 قضية

فيروس هانتا

بعد إعلان إصابة شخصين| فيروس هانتا يثير الذعر عالميا.. فما هو؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب: بين الدين والسياسة.. سيكولوجيا سموتريتش

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: احتياجان في قلب رجل.. وامرأة واحدة لا تكفي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: قراءة في ماهية السلبية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : شفرة الطيبات

المزيد