طريقة عمل خرشوف محشي.. بمذاق لا يقاوم

خرشوف محشي من الأكلات الغير تقليدية التي يمكنك تطبيقها في المنزل و تقديمها لأفراد أسرتك بمذاق لذيذ و غير تقليدي.

قدمت الشيف نورا السادات على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل خرشوف محشي، فيما يلي….

مقادير خرشوف محشي



● خرشوف مسلوق

● ثوم

● بصل مكعبات صغيرة

● جزر مكعبات صغيرة

● بسلة مسلوقة

● صلصة طماطم

● نعناع

● لبن

● دقيق

● ملح وفلفل

● بهارات

● كاري

● أرز أبيض للتقديم

طريقة تحضير خرشوف محشي



يشوح البصل المفروم في الزيت في إناء على النار مع الجزر والبسلة

يضاف الملح والفلفل والصلصة والكاري ويقلب كل الخليط على النار

يشوح الثوم فى الزيت في إناء على النار

يضاف الملح والفلفل الأسود

يضاف الدقيق ويقلب الخليط

يضاف اللبن ويقلب كل الخليط على النار حتى الغليان ويغلظ القوام

يرص الخرشوف في بايركس

يضاف على الخرشوف خليط البسلة والجزر

يضاف على الوجه خليط البشاميل والنعناع

يوضع البايركس في الفرن حتى النضج ويحمر الوجه

يقدم مع الأرز الأبيض.