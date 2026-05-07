فيديوهات مخلة.. حبس صانعة محتوى أجنبية بالتجمع

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، حبس صانعة محتوى، تحمل جنسية إحدى الدول، لنشرها مقاطع فيديو على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية وذلك 4 ايام على ذمة التحقيقات .

تفاصيل القضية

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى "تحمل جنسية إحدى الدول" بنشر مقاطع فيديو على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن قيامها بالرقص بصورة خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المذكورة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة، وبحوزتها 2 هاتف محمول، بفحصهما تبين احتواؤهما على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى.

بمواجهتها، اعترفت بقيامها بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.