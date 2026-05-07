الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
حوادث

كارهة له ومش قادرة على مصاريفه.. تحريات المباحث في تحقيقات قتل أم لطفلها

إسلام دياب

ينشر موقع صدى البلد تفاصيل أقوال الشهود وتحريات معاون المباحث في التحقيقات مع المتهمة بقتل ابنها البالغ من العمر 3 سنوات ضربا بيديها وقدميها في المعصرة. 

قالت الشاهدة الأولى وتدعى «دينا .س»‘ إحدى جيران المتهمة إنها تقطن بغرفة بجوارها كون أنهما يسكنان بمنطقة شعبية، وأن المتهمة تقطن برفقتها نجليها الناتجين عن زواجين عرفيين لها بوقت سابق، وأن الطفل المتوفى إلى رحمة مولاه كانت المتهمة كارهة له وكانت تقوم بالتعدي عليه بالضرب مرارا وتكرارا وذلك لكرهها له وكذا لكونه مريض وهي غير قادرة على تحمل مصاريفه.

 وأضافت أنها تقوم بالاعتداء عليه بصورة وحشية وأنه مريض وهي غير قادرة على تحمل مصاريفه وأضافت بأنها تقوم بالاعتداء عليه بصورة وحشية وأنه قبيل وفاته بيوم أبصرتها تقوم بالتعدي عليه بالضرب بأن قامت بالوقوف أعلى صدره والقفز عليه وارتطام رأسه بالحائط وحمله وإلقائه على الأرض وأنها تدخلت لكفها عن ذلك وكانت دائما تخبرها بأنها ترغب وتتمنى من الله وفاة الطفل وأنه بيوم الواقعة حال تواجدهما سويا وبرفقتهما شاهدين نما لعلمها بوفاة الطفل المتوفى إلى رحمة مولاه.

وأكد الرائد شرطة إبراهيم كرم محمد علي، معاون مباحث قسم شرطة المعصرة أنه تمكن من ضبط المتهمة وأقرت له بارتكابها الواقعة وأضاف بأن تحرياته السرية توصلت لصحة حدوث الواقعة.

 وتوصلت إلى صحة قيام المتهمة بالتعدي الدائم بالضرب المبرح والمستمر على المجني عليه المتوفى إلى رحمة مولاه نجلها لكونه ناتج عن حمل سفاحوكذا أنها غير قادرة على مصاريفه وأنه على أثر ذلك التعدى المتكرر حدثت بالمتوفى الإصابات التي أودت بحياته وأنها كانت تتعدى عليه قاصدة من ذلك إزهاق روحه والخلاص منه.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام «شادية .م»، 22 سنة، لا تعمل، بقتل نجلها المجني عليه الطفل – حديث الولادة – محمد أحمد البالغ من العمر 3 سنوات مع سبق الإصرار بأن بينت النية وعقدت العزم المصمم على ذلك خلاصا منه لسخطها عليه، وتنفيذًا لهذا الغرض كانت توالي التعدي عليه – غير مرة – بالضرب بيديها وقدميها بمختلف عموم جسده بزعم تأديبه وتقويمه قاصدة من ذلك إزهاق روحه فأحدثت به الإصابات التي أودت بحياته.

قبل أن تشعر بالذعر.. ما هو فيروس هانتا وكيف الوقاية منه؟
فى دقائق..طريقة عمل دجاج التندورى
لاستعادة الصوت والإثارة.. فورمولا 1 تعلن عن عودة محركات V8 أخيرا

