الحماية المدنية تخمد نيران حريق هائل بمصنع قطن في الغربية.. صور

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية منذ قليل من إخماد نيران حريق هائل اندلعت نيرانه بمصنع قطن إثر ماس كهربائي علي مساحة 800م2 بعدما تم الدفع ب6 سيارات مطافىء قبل امتداده للمنازل المجاورة بقرية القيصرية دون وقوع إصابات وخسائر بشرية وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الحريق



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول اندلاع حريق هائل بمصنع قطن بمدخل قرية القيصرية بنطاق دائرة المركز.

تحرك أمني عاجل



كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.



كما تم الدفع ب6 سيارات مطافىء لإخماد نيران الحريق وتم السيطرة على الموقف دون وقوع إصابات وخسائر بشرية.

وأفاد شهود عيان أن تثاعك الادخنة من ناتج حريق هائل بمصنع القطن نتيجة ماس كهربائي مما كبد صاحب المصنع خسائر أولية تصل إلى 3 ملايين جنيه.

خسائر أولية



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.