قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شخلل علشان تعدي.. سقوط عاطل يحصل الأموال من سائقي السيارات دون وجه حق بالإسكندرية
ترامب يهدد إيران: سنسحقكم مجددا إذا لم توقعوا الاتفاق سريعا
تحقيق دولي يفضح وحدة سرية لتدريب الجواسيس داخل جامعة روسية مرموقة
سفير سابق: التيارات اليمينية تسيطر على مفاصل الدولة الإسرائيلية
غدا .. "الصحفيين" تنظم احتفالية لتسليم تأشيرات الحج وشرح المناسك لأعضاء بعثة النقابة
حسام البدري يرد على جماهير الأهلي بعد الهتافات
ترامب: ضرب الأهداف الإيرانية مجاملات لطيفة.. ووقف إطلاق النار ساري المفعول
تفاصيل الساعات الأخيرة في معسكر الزمالك.. ماذا حدث مع محمد شحاتة؟
الجيش الأمريكي: لا نهتم بالتصعيد ومستعدون للدفاع
مسئول قانوني بارز في الفيفا يكشف موقف توروب مع الأهلي
ثابت عند 52.5 جنيهًا.. آخر تحديث لأقل سعر دولار ..اليوم
بعد التحذيرات الأخيرة.. حقيقة وصول حرارة القاهرة إلى 50 درجة مئوية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الغد يناقش الأثر التشريعي لقوانين الأسرة والإجراءات الجنائية والإيجارات.. غدا

حزب الغد
حزب الغد
معتز الخصوصي

أعلن حزب الغد برئاسة المهندس موسى مصطفى موسى، تدشين “ملتقى الفكر القانوني”، مساء غدا السبت ، كمنصة حوارية متخصصة لمناقشة الأثر التشريعي لعدد من القوانين ذات الصلة المباشرة بحياة المواطنين، وفي مقدمتها قانون الأحوال الشخصية (الأسرة)، وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون الإيجارات، وذلك في إطار سعي الحزب لتعزيز دور الأحزاب في دعم التشريعات الوطنية برؤى علمية ومجتمعية متكاملة.

استقرار الأسرة

وأكد المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، أن هذه القوانين تمس البنية الأساسية للمجتمع المصري، لما لها من تأثير مباشر على استقرار الأسرة، وضمانات العدالة الجنائية، وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، مشددًا على أن مناقشتها يجب أن تتم بمنهج علمي يوازن بين الحقوق والواجبات ويحقق العدالة الاجتماعية.

وأوضح رئيس حزب الغد أن مشروع قانون الأحوال الشخصية المعروض على مجلس النواب يمثل محطة تشريعية مهمة، خاصة فيما يتعلق بتنظيم الالتزامات والحقوق بين أطراف الأسرة، مشيرًا إلى أهمية مناقشة المواد المقترحة بصورة دقيقة، بما يضمن تحقيق التوازن الأسري وحماية حقوق جميع الأطراف، في ضوء أحكام الدستور ومبادئ العدالة.

وأضاف أن المسؤولية تقع على عاتق المتخصصين من رجال القانون لتقديم رؤى علمية واضحة يستند إليها أعضاء مجلس النواب خلال مناقشاتهم، لافتًا إلى أن ذلك يتطلب دراسة متأنية للأثر التشريعي لمختلف جوانب تطبيق القانون قبل إقراره، بما يضمن فاعليته واستدامة تأثيره الإيجابي على المجتمع.

وأشار موسى مصطفى موسى إلى أن حزب الغد يضطلع بدور فاعل في هذا الإطار من خلال تشكيل ملتقى يضم نخبة من كبار المحامين، وأساتذة القانون، وخبراء علم النفس والاجتماع، إلى جانب رجال الدين الإسلامي والمسيحي وعدد من الشخصيات العامة، بهدف بلورة رؤية متكاملة حول هذه القوانين، يتم تقديمها إلى مجلس النواب لدعم عملية التشريع.

واختتم رئيس حزب الغد تصريحاته بالتأكيد على أن “ملتقى الفكر القانوني” يستهدف توثيق أواصر الفكر الديمقراطي المستنير، وتعزيز الحوار المجتمعي حول القضايا التشريعية، بما يسهم في إصدار قوانين أكثر توافقًا مع احتياجات المجتمع المصري وتطلعاته.

حزب الغد المهندس موسى مصطفى موسى ملتقى الفكر القانوني الأثر التشريعي قانون الأحوال الشخصية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء يعلن عن 30 ألف وحدة رسميًا ويكشف الشروط

شقق الإيجار التمليكي 2026 بدون مقدم.. رئيس الوزراء يعلن عن 30 ألف وحدة رسميًا والشروط

1000 جنيه في يوم| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

1000 جنيه في يوم| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

هانتا

رعب سفينة الموت.. بيان عاجل من الصحة الإسرائيلية بشأن ظهور فيروس هانتا

رعب عالمي من فيروس هانتا

رعب عالمي من هانتا.. 12 دولة تحت التهديد بعد وصول 29 شخصا خالطوا ضحايا سفينة الرعب

الدعم

الحكومة تقترب من الدعم النقدي.. موعد بدء تطبيق المنظومة الجديدة

الإنترنت الأرضي

تخفيض أقل باقة إلى 150 جنيهًا.. أسعار الإنترنت الأرضي الجديدة في مصر

الطقس في مصر

الأرصاد تُحذر من موجة حرارة تدريجية.. العظمى تصل لـ 40 درجة وشبورة كثيفة تضرب الطرق

أرشيفية

بعد الزيادة.. اعرف أسعار كروت الشحن وخدمات الاتصالات في السوق

ترشيحاتنا

الدعاء وشكر الله

أحمد الطلحي: الأخلاق النبوية تصنع السعادة الحقيقية في حياة الإنسان

قراءة القرآن

كيف ندخل في طريق الصادقين؟ أحمد الطلحي يجيب

الغسل

هل يجب على المرأة غسل الشعر بالكامل لإزالة الجنابة؟.. أمين الفتوى يرد

بالصور

منهم حسين فهمي ولوسي.. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء فى هاني شاكر

شريف منير ولوسي وحسين فهمي
شريف منير ولوسي وحسين فهمي
شريف منير ولوسي وحسين فهمي

مرتضى منصور وحازم إمام أبرز الحضور .. رموز نادى الزمالك في عزاء هاني شاكر

حازم امام و مرتضي منصور
حازم امام و مرتضي منصور
حازم امام و مرتضي منصور

ماذا يحدث عند تناول البيض ضمن النظام الغذائى؟

فوائد البيض والدواجن للجسم
فوائد البيض والدواجن للجسم
فوائد البيض والدواجن للجسم

سميرة سعيد وتامر حسني .. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء فى هانى شاكر | شاهد

تامر حسنى وماجدة زكي ولطيفة
تامر حسنى وماجدة زكي ولطيفة
تامر حسنى وماجدة زكي ولطيفة

فيديو

إلهام شاهين ووائل جسار

منهم وائل جسار وإلهام شاهين.. توافد نجوم الفن على عزاء هاني شاكر بمسجد أبو شقة في 6 أكتوبر

عزاء هانى شاكر

ترتيبات مكثفة داخل مسجد أبو شقة تمهيدًا لعزاء الفنان هاني شاكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: مضيق هرمز كعقدة صراع.. بين إدارة التوتر وفرض الإرادات

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: معادلة الردع الجديدة.. كيف انكسر احتكار واشنطن لقدرة التصعيد في الشرق الأوسط

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: رسائل الرئيس المباشرة لـ "الحلفاء والخصوم".. ماذا يحدث بين القاهرة وأبوظبي؟

وائل الغول

وائل الغول يكتب: بين الدين والسياسة.. سيكولوجيا سموتريتش

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد