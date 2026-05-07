تحرير 15 محضر مخالفات مخابز بلدية خلال حملات تفتيشية مفاجئة فجرا بسرس الليان

وجه اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية ، وفي إطار المتابعة الدورية للتأكد من انتظام العمل بالمخابز ووزن وجودة إنتاج رغيف الخبز والحصص التموينية المقررة للمخابز .

شنت اليوم فجرا الوحدة المحلية لمدينة سرس الليان برىاسة الأستاذة عواطف طاحون وبالاشتراك مع الرقابة التموينية بمنوف حملة تفتشية مفاجئة للمرور علي المخابز البلدية ، حيث تم المرور علي 13مخبز واسفر المرور عن تحرير عدد 10مخابز نقص وزن وعدد 1عدم اعلان وعدم نظافه وعدد2محضر انتاج خبز غير مطابق للمواصفات و2 نقص وزن واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات حفاظا على حقوق المواطنين.

ووجه محافظ المنوفية باستمرار تكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة بمختلف مراكز ومدن المحافظة لضبط الأسواق والتصدي لكافة المخالفات، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة حيال المخالفين حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.