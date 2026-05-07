بدء تطوير وتوسعة ورصف شارع الكيلاني بالمنيرة الغربية لفتح شرايين مرورية جديدة

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة البدء في تنفيذ أعمال تطوير وتوسعة ورصف شارع الكيلاني بحي المنيرة الغربية، بطول يبلغ حوالي كيلومتراً ومتوسط عرض ٢٠ مترًا وذلك في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح محافظ الجيزة أن الأعمال الجاري تنفيذها تتم تحت إشراف مديرية الطرق بالمحافظة وتشمل توسعة الطريق ورفع كفاءته والرصف وفقًا للمواصفات الفنية المقررة بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية وتيسير حركة المواطنين والمركبات داخل المنطقة.



وأكد المحافظ أن المشروع يأتي ضمن جهود المحافظة لفتح شرايين مرورية جديدة بحي المنيرة الغربية وربط المحاور الداخلية بالشوارع الرئيسية بما يحقق سهولة التنقل ويحد من التكدسات المرورية إلى جانب تحسين المظهر الحضاري للمنطقة ورفع كفاءة البنية التحتية.



وشدد محافظ الجيزة على مديرية الطرق بضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من الأعمال مع مراعاة تنفيذ المشروع وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة بما يضمن سرعة دخول الطريق الخدمة وتحقيق الاستفادة القصوى للمواطنين.