الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

سيارات جديدة 2026 سيدان في السوق السعودي

إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات السعودي العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات السعودي، ومن بينها: لكزس LS، وام جي 8، وجيلي بريفيس، وكيا بيجاس، وشيري أريزو 5 .

لكزس LS موديل 2026

تحصل سيارة لكزس LS موديل 2026 علي قوتها من محرك 6 سلندر سعة 3500 سي سي، وتنتج قوة 311 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعة 82 لتر .

الفئة الأولي من سيارة لكزس LS موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 372 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة لكزس LS موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 380 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة لكزس LS موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 529 ألف ريال سعودي .

ام جي 8 موديل 2026

تستمد سيارة ام جي 8 موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها بطارية سعة 21.4 كيلووات/ساعة، وتنتج قوة 201 حصان، وعزم دوران 330 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة ام جي 8 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 109 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة ام جي 8 موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 141 ألف ريال سعودي .

جيلي بريفيس سبورت لاين موديل 2026

قوة سيارة جيلي بريفيس سبورت لاين موديل 2026 تصل إلي 215 حصان، وبها محرك سعة 2000 سي سي تيربو، وعزم دوران 325 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 7 ثواني .

الفئة الأولي من سيارة جيلي بريفيس سبورت لاين موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 90 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة جيلي بريفيس سبورت لاين موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 98 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة جيلي بريفيس سبورت لاين موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 110 ألف ريال سعودي .

كيا بيجاس موديل 2026

سيارة كيا بيجاس موديل 2026 بها محرك سعة 1400 سي سي، وتنتج قوة 95 حصان، وبها خزان وقود سعة 43 لتر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة كيا بيجاس موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 48 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة كيا بيجاس موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 56 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة كيا بيجاس موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 66 ألف ريال سعودي .

شيري أريزو 5 موديل 2026

خزان وقود سيارة شيري أريزو 5 موديل 2026 يصل إلي 48 لتر، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 113 حصان، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة شيري أريزو 5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 37 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة شيري أريزو 5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 41 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة شيري أريزو 5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 48 ألف ريال سعودي .

الفئة الرابعة من سيارة شيري أريزو 5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 53 ألف ريال سعودي .

قبل أن تشعر بالذعر.. ما هو فيروس هانتا وكيف الوقاية منه؟

