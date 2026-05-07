في أسوان.. مكافحة ناقلات الأمراض بمدينة كلابشة

وجه الفورية للمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان خلال لقائه الجماهيرى مع المواطنين بمدينة كلابشة ، تم التحرك السريع للتصدى للحشرات الطائرة وناقلات الأمراض، وذلك من خلال تنسيق مشترك بين الوحدة المحلية ومديرية الصحة لتنفيذ أعمال المكافحة الشاملة داخل المدينة .

تم الدفع بسيارة المكافحة المتخصصة لتنفيذ أعمال الرش ومكافحة "الناموس" بمختلف المناطق والأحياء بمدينة كلابشة، فى إطار الحفاظ على الصحة العامة والحد من إنتشار الحشرات الطائرة بما يساهم فى توفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين .

جاءت أعمال المكافحة إستجابة مباشرة لشكاوى ومطالب المواطنين التى تم عرضها خلال اللقاء الجماهيرى ، وهو ما يعكس حرص محافظ أسوان على التفاعل السريع مع القضايا الجماهيرية وتلبية الإحتياجات الملحة للمواطنين بمختلف المدن والمراكز.

الحشرات الطائرة

سادت حالة من الإرتياح بين أهالى مدينة كلابشة عقب سرعة تنفيذ أعمال المكافحة ، حيث أعرب المواطنون عن تقديرهم وشكرهم لمحافظ أسوان للجهود المبذولة لتلبية مطلبهم ، مؤكدين أن سرعة الإستجابة تعكس إهتمام المحافظة بتخفيف أى معاناة عن المواطن الأسوانى .

الأهداف الصحية والبيئية تتمثل في الحفاظ على الصحة العامة: الحد من إنتشار ناقلات الأمراض والحشرات الطائرة ، وتحسين البيئة: توفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين داخل المناطق السكنية ، والإستجابة الجماهيرية: تلبية المطالب والشكاوى بصورة فورية وفعالة ، وتعزيز الثقة: دعم التواصل المباشر بين المواطنين والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وتؤكد هذه الجهود حرص محافظة أسوان على سرعة التعامل مع المطالب الجماهيرية ، وتنفيذ التدخلات الميدانية العاجلة للحفاظ على صحة المواطنين وتحسين جودة الحياة داخل المدن والقرى.