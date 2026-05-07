مؤتمر صحفي لـ معتمد جمال قبل مواجهة الزمالك واتحاد العاصمة.. غدا

تقرر إقامة المؤتمر الصحفي لـ " معتمد جمال" المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهر غدٍ الجمعة بإستاد 5 يوليو قبل مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحضر عمر جابر قائد الفريق، المؤتمر الصحفي رفقة المدير الفني للحديث عن المواجهة المرتقبة أمام اتحاد العاصمة.

ويُعقد المؤتمر الصحفي الخاص بـ لامين نداي المدير الفني لفريق اتحاد العاصمة في الواحدة ظهر غدٍ بحضور سعدي رضواني لاعب الفريق.

ويحل الزمالك ضيفًا على اتحاد العاصمة الجزائري في العاشرة مساء يوم السبت المقبل على إستاد 5 يوليو في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جدير بالذكر أن لقاء العودة سيقام في التاسعة مساء يوم 16 مايو الجاري على إستاد القاهرة الدولي .