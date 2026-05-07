نهائي الكونفدرالية.. الجزائر تدعم اتحاد العاصمة ب 3 إجراءات قبل مواجهة الزمالك

قرر اتحاد الكرة الجزائري برئاسة وليد نادي تسخير كافة أوجه الدعم لفريق اتحاد العاصمة فى مواجهة الزمالك بنهائي كأس الكونفدرالية من اجل التتويج بلقب البطولة.

ويخوض فريق الزمالك تدريبه في التاسعة والنصف مساء اليوم الخميس على الملعب الفرعي باستاد نيلسون مانديلا في الجزائر، استعدادًا للقاء اتحاد العاصمة في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم السبت المقبل على ستاد ستاد 5 يوليو.

وتنقل شبكة قنوات بي ان سبورت مباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري والقناة الأولي الجزائرية في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.

وقام اتحاد الكرة الجزائري وفقا لتقارير إعلامية بتأجيل مباريات اتحاد العاصمة فى الدورى الجزائري قبل نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقىة ذهابا وإيابا.

ووافقت الجهات المعنية في الجزائر علي زيادة أعداد الجماهير للحد الأقصى أمام الزمالك.

كما تقرر فتح وتجهيز المدرجات العلوية لاستاد العاصمة لأول مره منذ سنوات نظرا لأهمية مباراة اتحاد العاصمة الجزائري والزمالك في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.

وتأهل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال إلي نهائي كأس الكونفدرالية بعد تخطي نظيره شباب بلوزداد الجزائري بالفوز ذهابا بهدف دون رد خارج الديار والتعادل السلبي في الإياب علي ملعب استاد القاهرة.

فيما بلغ فريق اتحاد العاصمة الجزائري نهائي كأس الكونفدرالية بعد تخطيه فريق آسفي اولمبيك المغربي في نصف نهائي البطولة الإفريقية.