قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شخلل علشان تعدي.. سقوط عاطل يحصل الأموال من سائقي السيارات دون وجه حق بالإسكندرية
ترامب يهدد إيران: سنسحقكم مجددا إذا لم توقعوا الاتفاق سريعا
تحقيق دولي يفضح وحدة سرية لتدريب الجواسيس داخل جامعة روسية مرموقة
سفير سابق: التيارات اليمينية تسيطر على مفاصل الدولة الإسرائيلية
غدا .. "الصحفيين" تنظم احتفالية لتسليم تأشيرات الحج وشرح المناسك لأعضاء بعثة النقابة
حسام البدري يرد على جماهير الأهلي بعد الهتافات
ترامب: ضرب الأهداف الإيرانية مجاملات لطيفة.. ووقف إطلاق النار ساري المفعول
تفاصيل الساعات الأخيرة في معسكر الزمالك.. ماذا حدث مع محمد شحاتة؟
الجيش الأمريكي: لا نهتم بالتصعيد ومستعدون للدفاع
مسئول قانوني بارز في الفيفا يكشف موقف توروب مع الأهلي
ثابت عند 52.5 جنيهًا.. آخر تحديث لأقل سعر دولار ..اليوم
بعد التحذيرات الأخيرة.. حقيقة وصول حرارة القاهرة إلى 50 درجة مئوية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ضربته كتير ومش بحبه .. تفاصيل اعترافات المتهمة بإنهاء حياة ابنها الطفل في المعصرة

طفل متوفى
طفل متوفى
إسلام دياب

ينشر موقع صدى البلد تفاصيل اعترافات المتهمة بقتل ابنها البالغ من العمر 3 سنوات ضربا بيديها وقدميها في المعصرة بتحقيقات النيابة.

جاء بملاحظات النيابة العامة أن المتهمة أقرت بتحقيقات النيابة العامة بتعديها الدائم بالضرب على نجلها – الطفل – المتوفى إلى رحمة مولاه متعمدة من ذلك إحداث إصابته كونها كارهة له.

قال الشاهد جار المتهمة «أدهم .أ»، عامل، 16 سنة، إنه أثناء تواجده بمسكن المتهمة وبرفقته صديقه وأن سبب تواجده هو أنه تربطه علاقة أسرية بالشاهدة «دينا .س»، وهي صديقة المتهمة، وأكمل شهادته بأنه وإبان تواجدهم جميعا سويا كان صديقه يلهو ويمزح مع المتهمة وإبان مزاحهم وبالدلوف لإحدى غرف المسكن تبين لهم تواجد الطفل المتوفى إلى رحمة مولاه ملقى أرضا ويخرج من فمه ما يشبه السائل الأبيض وعليه استبان لهم آنذاك أنه توفى إلى رحمة مولاه.   

وأوضحت الشاهدة الأولى وتدعى «دينا .س»‘ إحدى جيران المتهمة إنها تقطن بغرفة بجوارها كون أنهما يسكنان بمنطقة شعبية، وأن المتهمة تقطن برفقتها نجليها الناتجين عن زواجين عرفيين لها بوقت سابق، وأن الطفل المتوفى إلى رحمة مولاه كانت المتهمة كارهة له وكانت تقوم بالتعدي عليه بالضرب مرارا وتكرارا وذلك لكرهها له وكذا لكونه مريض وهي غير قادرة على تحمل مصاريفه وأضافت بأنها تقوم بالاعتداء عليه بصورة وحشية وأنه مريض وهي غير قادرة على تحمل مصاريفه وأضافت بأنها تقوم بالاعتداء عليه بصورة وحشية وأنه قبيل وفاته بيوم أبصرتها تقوم بالتعدي عليه بالضرب بأن قامت بالوقوف أعلى صدره والقفز عليه وارتطام رأسه بالحائط وحمله وإلقائه على الأرض وأنها تدخلت لكفها عن ذلك وكانت دائما تخبرها بأنها ترغب وتتمنى من الله وفاة الطفل وأنه بيوم الواقعة حال تواجدهما سويا وبرفقتهما شاهدين نما لعلمها بوفاة الطفل المتوفى إلى رحمة مولاه.

وأكد الرائد شرطة إبراهيم كرم محمد علي، معاون مباحث قسم شرطة المعصرة أنه تمكن من ضبط المتهمة وأقرت له بارتابها الواقعة وأضاف بأن تحرياته السرية توصلت لصحة حدوث الواقعة وتوصلت إلى صحة قيام المتهمة بالتعدي الدائم بالضرب المبرح والمستمر على المجني عليه المتوفى إلى رحمة مولاه نجلها لكونه ناتج عن حمل سفاحوكذا أنها غير قادرة على مصاريفه وأنه على أثر ذلك التعدى المتكرر حدثت بالمتوفى الإصابات التي أودت بحياته وأنها كانت تتعدى عليه قاصدة من ذلك إزهاق روحه والخلاص منه.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام «شادية .م»، 22 سنة، لا تعمل، بقتل نجلها المجني عليه الطفل – حديث الولادة – محمد أحمد البالغ من العمر 3 سنوات مع سبق الإصرار بأن بينت النية وعقدت العزم المصمم على ذلك خلاصا منه لسخطها عليه، وتنفيذًا لهذا الغرض كانت توالي التعدي عليه – غير مرة – بالضرب بيديها وقدميها بمختلف عموم جسده بزعم تأديبه وتقويمه قاصدة من ذلك إزهاق روحه فأحدثت به الإصابات التي أودت بحياته.

صدى البلد اعترافات المتهمة المتهمة بقتل ابنها المعصرة تحقيقات النيابة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء يعلن عن 30 ألف وحدة رسميًا ويكشف الشروط

شقق الإيجار التمليكي 2026 بدون مقدم.. رئيس الوزراء يعلن عن 30 ألف وحدة رسميًا والشروط

1000 جنيه في يوم| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

1000 جنيه في يوم| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

هانتا

رعب سفينة الموت.. بيان عاجل من الصحة الإسرائيلية بشأن ظهور فيروس هانتا

رعب عالمي من فيروس هانتا

رعب عالمي من هانتا.. 12 دولة تحت التهديد بعد وصول 29 شخصا خالطوا ضحايا سفينة الرعب

الدعم

الحكومة تقترب من الدعم النقدي.. موعد بدء تطبيق المنظومة الجديدة

الإنترنت الأرضي

تخفيض أقل باقة إلى 150 جنيهًا.. أسعار الإنترنت الأرضي الجديدة في مصر

الطقس في مصر

الأرصاد تُحذر من موجة حرارة تدريجية.. العظمى تصل لـ 40 درجة وشبورة كثيفة تضرب الطرق

أرشيفية

بعد الزيادة.. اعرف أسعار كروت الشحن وخدمات الاتصالات في السوق

ترشيحاتنا

ياقة

الباقات تنفد بسرعة.. الأطفال يقودون موجة استهلاك الإنترنت في مصر

البابا تواضروس

قداسة البابا تواضروس يصلي عشية عيد القديس مارمرقس بڤينيسيا | صور

باقة

ماذا تشتري لك 5 جنيهات إنترنت في 2026.. أرخص باقة في مصر

بالصور

منهم حسين فهمي ولوسي.. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء فى هاني شاكر

شريف منير ولوسي وحسين فهمي
شريف منير ولوسي وحسين فهمي
شريف منير ولوسي وحسين فهمي

مرتضى منصور وحازم إمام أبرز الحضور .. رموز نادى الزمالك في عزاء هاني شاكر

حازم امام و مرتضي منصور
حازم امام و مرتضي منصور
حازم امام و مرتضي منصور

ماذا يحدث عند تناول البيض ضمن النظام الغذائى؟

فوائد البيض والدواجن للجسم
فوائد البيض والدواجن للجسم
فوائد البيض والدواجن للجسم

سميرة سعيد وتامر حسني .. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء فى هانى شاكر | شاهد

تامر حسنى وماجدة زكي ولطيفة
تامر حسنى وماجدة زكي ولطيفة
تامر حسنى وماجدة زكي ولطيفة

فيديو

إلهام شاهين ووائل جسار

منهم وائل جسار وإلهام شاهين.. توافد نجوم الفن على عزاء هاني شاكر بمسجد أبو شقة في 6 أكتوبر

عزاء هانى شاكر

ترتيبات مكثفة داخل مسجد أبو شقة تمهيدًا لعزاء الفنان هاني شاكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: مضيق هرمز كعقدة صراع.. بين إدارة التوتر وفرض الإرادات

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: معادلة الردع الجديدة.. كيف انكسر احتكار واشنطن لقدرة التصعيد في الشرق الأوسط

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: رسائل الرئيس المباشرة لـ "الحلفاء والخصوم".. ماذا يحدث بين القاهرة وأبوظبي؟

وائل الغول

وائل الغول يكتب: بين الدين والسياسة.. سيكولوجيا سموتريتش

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد