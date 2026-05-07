هبة عبد الغني: لم أشعر بالغرور بنجاح رأس الأفعى.. والمسرح بيعلم الأدب

تحدثت الفنانة هبة عبد الغني، عن مسرحيتها الجديدة التي تحمل اسم أداجيو، ويتم عرضها على خشبة مسرح الغد.

وقالت هبة عبد الغني، في تصريح لموقع صدى البلد الإخباري، إن مسرحية أداجيو بها مشاهد رومانسية وحميمية ولكن ليست قبيحة أو مسفة.

وتابعت هبة عبد الغني: «نجاحي في مسلسل رأس الأفعى الموسم الرمضاني الماضي كان 1/8 من اللي أنا بسعى ليه وأنا قررت اني اتجه للمسرح بعدها عشان ما اتغرش بنجاحي لأن المسرح بيعلم الأدب وبيخلي الممثل خايف من رد فعل الجمهور».

أعمال هبة عبد الغني

تألقت الفنانة هبة عبد الغني، بشخصية سناء خلال أحداث مسلسل رأس الأفعى، في موسم دراما رمضان 2026 وهي سيدة تنتمي لجماعة الإخوان الإرهابية.

مسلسل رأس الأفعى

وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي - درامي، يمزج بين القضايا الأمنية والاجتماعية، من خلال سلسلة من الأحداث المتشابكة التي تكشف عن صراعات جديدة وأسرار غامضة.