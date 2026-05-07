مفيش أحلى من العزوبية.. طرح برومو تشويقي لفيلم الكلام على إيه

طرحت الشركة المنتجة لـ فيلم الكلام على إيه لـ أحمد حاتم، برومو تشويقي جديد له قبل طرحه في السينمات الأسبوع المُقبل.

وخلال البرومو ظهر الفنان أحمد حاتم، ببدلة العريس ويقول: «مفيش أحلى من العزوبية أعمل اللي انت عاوزه في الوقت اللي انت عاوزه»، بينما دخلت آية سماحة، بفستان الزفاف الأبيض، لتسأله عن قصده، ليجيبها: «لا يا حبيبتي أنا بقولهم يستنوا الفيلم في السينما».

تريلر فيلم الكلام على إيه

طرحت الشركة المنتجة التريلر الرسمي لفيلم الكلام على إيه، بطولة أحمد حاتم ومصطفى غريب وحاتم صلاح، تمهيدًا لعرضه في دور السينما المصرية يوم 14 مايو الجاري.

وكشف التريلر عن أجواء اجتماعية كوميدية، حيث تدور أحداث الفيلم حول أربع زيجات تبدأ جميعها في ليلة واحدة، قبل أن تتحول ليلة الزفاف إلى سلسلة من المواقف المفاجئة والتحديات المختلفة التي يواجهها كل زوجين، نتيجة اختلاف الظروف والضغوط المحيطة بهم.

وتدور أحداث الفيلم خلال ليلة واحدة تجمع أربعة أزواج من خلفيات اجتماعية وأعمار مختلفة، إذ يواجه كل ثنائي مواقف محرجة وغير متوقعة في أول ليلة بعد الزواج، ما يضع علاقاتهم أمام اختبار حقيقي، ويطرح تساؤلات حول قدرة الحب والتفاهم على تجاوز الأزمات.

ويقدم العمل هذه الفكرة في إطار كوميدي ساخر، ممزوج برسائل اجتماعية حول العلاقات الإنسانية في بداياتها.

أبطال فيلم الكلام على إيه

ويشارك في بطولة الفيلم كل من جيهان الشماشرجي، آية سماحة، دنيا سامي، انتصار، سيد رجب، خالد كمال، ودنيا ماهر، والفيلم من إخراج ساندرو كنعان، وتأليف أحمد بدوي، وإنتاج أحمد يوسف.