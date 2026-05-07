190 حفلة.. عروض فيلم «Motral Kombat 2» في 40 دار عرض بـ 7 محافظات مصرية من اليوم

تبدأ اليوم اولي عروض فيلم Mortal Kombat 2 في 40 دار عرض مابين القاهرة والجيزة والإسكندرية والشرقية والغربية والقليوبية والبحر الأحمر في أكثر من 190 حفلة، ورغم احتفاظ صُنّاع الفيلم بالكثير من تفاصيله بعيدًا عن الإعلام، فإن التصريحات الأخيرة لفريق العمل كشفت عن ملامح مختلفة تمامًا للجزء الجديد، الذي يعد بأن يكون الأضخم والأكثر جنونًا داخل السلسلة حتى الآن.

المخرج سيمون ماكويد أكد أن الفيلم الجديد لن يكرر أسلوب الجزء الأول، موضحًا أن العمل هذه المرة يدخل مباشرة إلى قلب البطولة الدموية الشهيرة التي ينتظرها الجمهور منذ سنوات، وقال"في الفيلم الأول كنا نبني العالم ونقدم الشخصيات، أما الآن فنحن مستعدون للدخول إلى الجنون الحقيقي لعالم Mortal Kombat ".

وأضاف ماكويد أن الجزء الثاني سيكون "أكبر وأكثر جرأة"، مع زيادة واضحة في حجم المعارك والعنف والمؤثرات البصرية، مؤكدًا أن فريق العمل استمع جيدًا لتعليقات الجمهور بعد الجزء الأول.

ومن أبرز الإضافات المنتظرة، ظهور شخصية "جوني كيج" لأول مرة داخل السلسلة، والتي يجسدها النجم كارل أوربان، وكشف أن الدور كان الأصعب جسديًا في مسيرته الفنية، رغم تاريخه الطويل في أفلام الأكشن. وقال"كان أكثر مشروع مرهق بدنيًا خضته في حياتي"، وأوضح أنه خضع لتدريبات قتالية مكثفة استمرت ما بين 3 إلى 4 أشهر، تضمنت الفنون القتالية وتمارين الحركة والمرونة من أجل تنفيذ مشاهد القتال بنفسه قدر الإمكان.

وأشار أوربان إلى أنه شعر بضغط كبير بسبب الشعبية الضخمة للشخصية بين جمهور اللعبة، لدرجة أن أبناءه أنفسهم حذروه قائلين"لا تفسد شخصية جوني كيج"، وكشف أن الشخصية ستظهر بشكل مختلف عن النسخ السابقة، حيث يقدم "جوني كيج" كممثل أكشن هوليوودي يعيش حالة من الغرور والثقة المبالغ فيها قبل أن يجد نفسه وسط حرب كونية حقيقية. وأضاف "الشخصية لديها طاقة فوضوية وكوميديا خاصة جدًا، وهذا ما جعلها ممتعة للغاية".

ومن جانبها، تحدثت الممثلة جيسيكا ماكنامي، التي تعود بدور "سونيا بليد"، عن الكيمياء التي جمعتها مع كارل أوربان داخل الفيلم، مؤكدة أن العلاقة بين الشخصيتين تحمل جانبًا إنسانيًا وكوميديًا واضحًا هذه المرة. وقالت"يملك حضورًا قويًا جدًا، لكنه في Mortal Kombat 2 يقدم جانبًا مختلفًا تمامًا".

أما كاتب السيناريو جيريمي سلاتر فكشف أن فريق العمل استعان مباشرة بمبتكر اللعبة إد بون أثناء كتابة الفيلم، من أجل اختيار أفضل الـ Fatalities وأشهر ساحات القتال الموجودة في الألعاب الأصلية. وقال “أردنا أن يكون الفيلم رسالة حب حقيقية لجمهور Mortal Kombat”

وأكد سلاتر أن الجزء الثاني سيقترب أكثر من روح اللعبة، سواء من حيث البطولة الرسمية أو الشخصيات أو العنف الشهير الذي عرفت به السلسلة. كما لمح إلى أن “الموت ليس دائمًا النهاية” داخل عالم Mortal Kombat، وهو ما يفسر عودة بعض الشخصيات التي ماتت في الجزء الأول.

ويشهد الفيلم انضمام عدد كبير من الشخصيات الشهيرة مثل:جوني كيج، شاو كان ،كيتانا ، جيد ، باراكا ، سيندل، إلى جانب عودة شخصيات الجزء الأول، في توسع واضح لعالم الفيلم مقارنة بالعمل السابق.

كما تشير التقارير إلى أن ميزانية الجزء الثاني وصلت إلى نحو 80 مليون دولار، ليصبح أضخم إنتاج في تاريخ أفلام Mortal Kombat، مع تصوير موسع داخل أستراليا واستخدام تقنيات جديدة لتقديم المعارك والعوالم المختلفة بشكل أكثر واقعية وضخامة.