قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المخابرات الأمريكية تصدم ترامب: إيران قادرة على الصمود عدة أشهر أمام الحصار
10 حالات يحق للزوجة فيها طلب الطلاق.. محام يعلن مفاجأة بشأن مادة الفسخ
الرئيس السيسي والسلطان هيثم يبحثان في مسقط مستجدات المنطقة ويؤكدان: أمن الدول العربية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي
أمين الفتوى: الطواف حول الكعبة يطهر القلب قبل الجسد
بعد التراجع الكبير.. سعر الدولار اليوم الخميس في جميع البنوك
بسبب رفضها إعداد وجبة طعام له.. أخ ينهي حياة شقيقته وقرار من محكمة الجنايات بأسيوط
أحمد الطيب يطالب بلمّ شمل رؤساء الزمالك قبل مواجهتي الكونفدرالية والدوري
تغريم متهم 300 ألف جنيه في اتهامه بالتشهير بالإعلامية نجلاء الراوي
كشف ملابسات فيديو مشاجرة طالبات داخل مدرسة بالدخيلة في الإسكندرية
احتفالات عيد النصر.. روسيا تعلن وقف إطلاق النار مع أوكرانيا من 8 إلى 10 مايو
انطلاق أولي رحلات الجسر الجوي من مطار القاهرة إلي جدة لنقل الحجاج إلي الأراضي المقدسة
بحضور هاني مهنا وهيفاء وهبي.. بدء عزاء هاني شاكر بمسجد أبو شقة في أكتوبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مقترح برلماني بإصدار قانون لتنظيم صناعة المحتوى المتخصص على السوشيال ميديا يتضمن جزاءات رادعة للمخالفين

السوشيال ميديا
السوشيال ميديا
عبد الرحمن سرحان

تقدم النائب الدكتور إيهاب وهبة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بـ مجلس الشيوخ ، بطلب مناقشة عامة إلى رئيس مجلس الشيوخ، بشأن بحث وإصدار قانون ملزم لـ "تنظيم المحتوى المتخصص الحساس" عبر وسائل التواصل الاجتماعي واشتراط المؤهل المهني لصناعته، تحت عنوان "قانون حماية الجمهور من التضليل التخصصي".

تشريع ينظم محتوى السوشيال ميديا 

وأوضح وهبة، أن طلب المناقشة العامة يأتي في ظل أهمية وضرورة إقرار تشريع ينظم المحتوى المتخصص الذي يتم تقديمه عبر منصات التواصل الاجتماعي، خاصة مع تنامي ظاهرة "المؤثرين" غير المؤهلين الذين يقدمون نصائح وإرشادات في مجالات تمس الأمن الصحي والفكري والمالي للمواطنين، بما يشكل خطراً مباشراً على المصلحة العامة ويتطلب تدخلاً تشريعياً عاجلاً يحقق التوازن بين حرية التعبير وحماية المجتمع من التضليل والممارسات غير المهنية.

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، إلى أن المسألة تتطلب تدخلاً تشريعياً لعدة أسباب، أبرزها حماية الصحة والمال العام، حيث إن تقديم وصفات طبية وتغذية واستثمارية خاطئة من غير المتخصصين يعرض حياة المواطنين وأموالهم للخطر المباشر، بجانب ضرورة وضع إطار قانوني يضمن مساءلة صانع المحتوى عن الأضرار الناتجة عن نصيحته غير المتخصصة، لردع ظاهرة "ممارسة المهنة دون ترخيص إلكترونياً".

وأضاف وهبة،  أن من بين المبررات أيضاً الحفاظ على الموثوقية المهنية، من خلال دعم دور النقابات والخبراء المعتمدين وتقييد فوضى المحتوى غير العلمي الذي يهدف فقط إلى الشهرة السريعة، مؤكداً أن الاتجاه نحو تنظيم المحتوى المتخصص ليس ترفاً، بل ضرورة أثبتتها التجارب الدولية التي يمكن الاستفادة منها.

ولفت وهبة إلى أن مصر بحاجة إلى تبني نموذج يجمع بين "اشتراط التخصص" و"الترخيص والشفافية" لحماية المواطنين، موضحاً أن المقترح التشريعي يتضمن تعريف "المحتوى المتخصص الحساس" بأنه أي محتوى يتضمن إرشادات أو نصائح أو تحليلات في مجالات الصحة العامة، والطب والعلاج، والتغذية العلاجية، والقانون، والاستثمار والتحليل المالي، والإرشاد النفسي والأسري، أو أي مجال آخر يُحدد بالتنسيق مع النقابات المختصة.

وأكد وهبة، أن المقترح ينص على حظر تقديم هذا المحتوى إلا لمن يكون حاصلاً على مؤهل علمي معتمد، ومقيداً في النقابة أو الهيئة المهنية المختصة، وحاصلاً على "تصريح محتوى متخصص" من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مشيرا إلى  أن القانون المقترح يتضمن جزاءات رادعة للمخالفين، من بينها غرامات مالية كبيرة، مع منح المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حق وقف أو حجب الحساب أو المنصة التي تبث المحتوى المخالف، فضلاً عن عدم الإخلال بالمسؤولية المدنية أو الجنائية الأخرى المترتبة على تقديم محتوى ضار أو مضلل.

تصريح المحتوى المتخصص

وأوضح وهبة، أن آلية التطبيق المقترحة تعتمد على الفصل بين سلطة التنظيم والتحقق الفني، من خلال تولي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إصدار "تصريح المحتوى المتخصص"، بعد إنشاء سجل لصناع المحتوى المتخصصين، مع إحالة طلبات التصريح إلى النقابات والهيئات المهنية للتحقق من صحة المؤهلات والوضع المهني.

وشدد الدكتور إيهاب وهبة ، على أن إقرار هذا القانون ليس تقييداً لحرية التعبير، بل تنظيم لممارسة مهن النصح والتوجيه الحساسة في الفضاء الرقمي، بما يعزز الثقة في المحتوى الرقمي ويدعم جهود الدولة في مكافحة الشائعات والمعلومات المضللة، مطالباً بإدراج هذا الملف ضمن جدول أعمال المناقشة العامة العاجلة بمجلس الشيوخ.

السوشيال ميديا مجلس الشيوخ مواقع التواصل الاجتماعي النواب برلمات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه في يوم| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

1000 جنيه في يوم| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

هانتا

رعب سفينة الموت.. بيان عاجل من الصحة الإسرائيلية بشأن ظهور فيروس هانتا

الدعم النقدي

موعد تطبيق الدعم النقدي 2026.. رسميا أسباب وآليات التحول من الدعم العيني

الدعم

الحكومة تقترب من الدعم النقدي.. موعد بدء تطبيق المنظومة الجديدة

البيض

انخفاض 50 جنيهًا للكرتونة.. تراجع أسعار البيض رغم ارتفاع الدواجن

الجيش الروسي

روسيا تهدّد باستخدام سلاحها النووي ضد ألمانيا

خالد الغندور

خالد الغندور يفجّر مفاجأة بشأن حكم مباراة الزمالك وسيراميكا الحاسمة

المصرية

أسعار جديدة لباقات الإنترنت من المصرية للاتصالات.. تفاصيل

ترشيحاتنا

جيلي جالاكسي

قبل طرحها محليا.. مواصفات جيلي جالاكسي EX5 الجديدة كليا

فى دقائق..طريقة عمل دجاج التندورى

فى دقائق.. طريقة عمل دجاج التندورى

كيا برايد موديل 2000‏

أسعار كيا برايد موديل 2000 المستعملة في مصر

بالصور

بحلول عام 2048.. لقاح فيروس الورم الحليمي يقضي على مرض خطير يصيب النساء

لقاح HPV يقضي على سرطان عنق الرحم
لقاح HPV يقضي على سرطان عنق الرحم
لقاح HPV يقضي على سرطان عنق الرحم

بحضور هاني مهنا وهيفاء وهبي.. بدء عزاء هاني شاكر بمسجد أبو شقة في أكتوبر

هانى مهنا وهيفاء وهبي
هانى مهنا وهيفاء وهبي
هانى مهنا وهيفاء وهبي

ترتيبات مكثفة داخل مسجد أبو شقة تمهيدًا لعزاء الفنان هاني شاكر

عزاء هانى شاكر
عزاء هانى شاكر
عزاء هانى شاكر

الشعور بالعجز يزيد الألم المزمن سوءًا.. دراسة تكشف

هل الشعور بالعجز النفسي يتسبب في تفاقم أعراض الألم المزمن ؟
هل الشعور بالعجز النفسي يتسبب في تفاقم أعراض الألم المزمن ؟
هل الشعور بالعجز النفسي يتسبب في تفاقم أعراض الألم المزمن ؟

فيديو

عزاء هانى شاكر

ترتيبات مكثفة داخل مسجد أبو شقة تمهيدًا لعزاء الفنان هاني شاكر

جليس لكلب بـ75 ألف دولار

جليس لكلب بـ75 ألف دولار .. أغرب وظيفة براتب خرافي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب: بين الدين والسياسة.. سيكولوجيا سموتريتش

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: احتياجان في قلب رجل.. وامرأة واحدة لا تكفي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: قراءة في ماهية السلبية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : شفرة الطيبات

المزيد