فلاهوفيتش يجمد مفاوضات التجديد مع يوفنتوس وينتظر برشلونة وبايرن ميونخ

قرر المهاجم الصربي دوسان فلاهوفيتش تجميد مفاوضات تجديد عقده مع ناديه يوفنتوس، في ظل رغبته بانتظار تحركات أندية كبرى مثل برشلونة وبايرن ميونخ خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وينتهي عقد فلاهوفيتش مع يوفنتوس في صيف عام 2026، إلا أن مستقبل اللاعب بات مفتوحًا على أكثر من اتجاه، خاصة بعد تراجع مشاركاته بشكل ملحوظ في الموسم الحالي.

حلم ارتداء قميص برشلونة

وبحسب تقارير صحفية إيطالية وإسبانية، فإن فلاهوفيتش يحلم بالانتقال إلى برشلونة، رغم أن اسمه لا يتصدر قائمة أولويات النادي الكتالوني في الوقت الحالي.

ويبحث برشلونة عن تدعيم خط الهجوم بناءً على طلب المدرب هانز فليك، من خلال التعاقد مع مهاجم يمتلك القدرة على التسجيل، والمشاركة الجماعية، والتحرك بفاعلية داخل الملعب.

يوفنتوس يعرض تخفيض راتب

وكشفت التقارير أن إدارة يوفنتوس عرضت على اللاعب تجديد عقده مقابل تخفيض كبير في راتبه الحالي، وهو ما قوبل بتردد من جانب المهاجم الصربي، الذي يفضل دراسة خياراته الخارجية أولًا.

بايرن ميونخ يدخل على الخط

وفي المقابل، يراقب بايرن ميونخ الموقف عن قرب، في ظل بحثه عن مهاجم جديد ليكون بديلًا محتملًا لهاري كين، خاصة مع اقتراب رحيل بعض الأسماء الهجومية أو إعادة هيكلة الخط الأمامي.

وتشير التقارير إلى أن النادي الألماني قد يتجه لحسم صفقة فلاهوفيتش إذا سنحت الفرصة، خصوصًا في حال توفره بشروط مالية مناسبة.

قرار التجميد بانتظار الحسم

وأوضحت المصادر أن تعدد العروض والخيارات أمام اللاعب دفعه إلى تجميد مفاوضات التجديد مع يوفنتوس في الوقت الحالي، انتظارًا لما ستسفر عنه تحركات برشلونة وبايرن ميونخ خلال الأسابيع المقبلة، في ملف قد يكون من أبرز ملفات سوق الانتقالات القادم.