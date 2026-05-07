لماذا تم تأخير طرح أذون خزانة بـ 70 مليار جنيه؟.. البنك المركزي يوضح السبب

أعلن البنك المركزي المصري عن تأخير موعد بيع أذون خزانة لتمويل احتياجات الخزانة العامة إلي يوم الأحد المقبل بعد أن كان من المخطط طرحها في مزاد اليوم الخميس 7-5-2026.

تفاصيل طرح أذون خزانة

كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن بيع أذون خزانة بقيمة تبلغ 70 مليار جنيه مناصفة بين أجلي 182 و 364 يومًا .

استهدف البنك المركزي المصري من طرح أذون خزانة خلال مزاد لصالح وزارة المالية للوفاء بالتعهدات الحكومية المطلوبة لتدبير عجز الموازنة.

قال التقرير إنه تم استهداف بيع أجل 182 يومًا بقيمة 35 مليار جنيه و أجل 364 يوما يومًا بنفس القيمة .

لماذا تم تأخير موعد طرح أذون خزانة؟

بحسب ما كشف التقرير والذي تضمن تعطل العمل في الجهاز المصرفي اعتبارا من اليوم الخميس بمناسبة احتفالات عيد العمال .

وذكر التقرير أن البنك المركزي المصري وجه البنوك المصرية بتعطيل العمل على مستوى الفروع حتي مساء السبت المقبل نظرا لدخول إجازة عيد العمال مع مواعيد الراحة الأسبوعية في البنوك.