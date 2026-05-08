اختبارات إلكترونية "تجريبية" لطلاب "أبناؤنا في الخارج " ..من اليوم حتى الأحد

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن تنفيذ اختبارات إلكترونية لطلاب نظام “أبناؤنا في الخارج 2026” ، كمحاكاة لطلاب الصفوف (الأول والثاني الإعدادي – الأول والثاني الثانوي) ، وذلك بداية من اليوم الجمعة الموافق ٨ مايو ٢٠٢٦ وحتى يوم الأحد الموافق 10 مايو 2026

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تهدف هذه الاختبارات التجريبية لطلاب نظام أبناؤنا في الخارج 2026 إلى تدريب الطلاب على النظام الجديد للامتحانات ، وذلك استعدادًا لامتحانات الفصل الدراسي الثاني 2026

 وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : يمكن للطلاب المستهدفين الاطلاع على ملفات التوعية ودليل المستخدم ، للتعرف على كيفية تأدية امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 من خلال منصة “مدرستك في مصر”، باستخدام حساب الطالب الرسمي الذي يحصل عليه ولي الأمر من خلال منصة “أبناؤنا في الخارج”.
 

 جداول امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 الترم الثاني 

 

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جداول امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 الترم الثاني 

وبحسب جداول امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 الترم الثاني المعلنة رسميا الآن على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني  ، فمن المقرر أن يكون موعد امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 الترم الثاني من يوم 16 مايو 2026

وكانت قد قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، غلق الموقع الإلكترونى الخاص بتسجيل الإستمارة الإلكترونية لطلاب أبناؤنا فى الخارج 2026 لجميع الصفوف الدراسية ، أمس الأحد الموافق 3 مايو 2026

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن قرار غلق الموقع يأتي للإستعداد لإعلان أرقام جلوس لطلاب المتقدمين لـ امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 ، وجداول إمتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 الفصل الدراسي الثاني (٢٠٢٦/٢٠٢٥) .

وأهابت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بالسادة أولياء الأور ، بضرورة متابعة موقع المنصة الإلكترونية لأبناؤنا في الخارج 

 

