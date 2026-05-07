أصل الحكاية

جيف بيزوس يدرس بيع يخته الأسطوري مقابل 500 مليون دولار

عبد الفتاح تركي

يدرس الملياردير الأمريكي ومؤسس شركة أمازون، جيف بيزوس، بيع يخته الفاخر “Koru” مقابل نحو 500 مليون دولار، في خطوة أثارت اهتمامًا واسعًا داخل الأوساط الاقتصادية والإعلامية العالمية، خاصة أن اليخت يعد واحدًا من أشهر وأفخم اليخوت الخاصة في العالم خلال السنوات الأخيرة.

وبحسب ما نشرته صحيفة “نيويورك بوست”، فإن بيزوس بدأ التفكير جديًا في التخلي عن اليخت العملاق بعدما تحول إلى محور دائم لاهتمام وسائل الإعلام والجماهير في كل مكان يظهر فيه، وهو ما أصبح يمثل عبئًا متزايدًا على رجل الأعمال الأمريكي الذي يفضل في الوقت الحالي الابتعاد نسبيًا عن الأضواء المكثفة المرتبطة بتحركاته الشخصية.

لماذا يفكر جيف بيزوس في بيع يخت “Koru”؟

أوضحت التقارير أن السبب الرئيسي وراء دراسة بيع اليخت يعود إلى حجم الاهتمام الإعلامي الضخم الذي يرافقه باستمرار، إلى جانب التكلفة التشغيلية المرتفعة للغاية، حيث تصل مصروفات الصيانة السنوية لليخت إلى نحو 22 مليون دولار.

ويعد “Koru” من أضخم اليخوت الشراعية في العالم، إذ يبلغ طوله 417 قدمًا، ما يجعله الأكبر من نوعه عالميًا، وهو ما ساهم في تحوله إلى أيقونة بحرية فاخرة منذ إطلاقه رسميًا لأول مرة عام 2023.

وجرى بناء اليخت بسرية كبيرة عبر شركة بناء السفن الهولندية “Oceanco”، واستغرقت عملية الإنشاء نحو عامين كاملين قبل أن يبدأ رحلاته البحرية الفاخرة التي جذبت اهتمامًا عالميًا واسعًا.

تفاصيل فاخرة داخل يخت بيزوس العملاق

يحمل اليخت “Koru” مواصفات استثنائية تعكس مستوى الرفاهية الفائقة المرتبط بثروة مؤسس أمازون، إذ يرافقه قارب دعم ضخم يحمل اسم “Abeona”، بلغت تكلفته نحو 55 مليون جنيه إسترليني.

ويضم قارب الدعم مهبطًا للطائرات، بعدما تعذر وضعه على اليخت الرئيسي بسبب ضخامة الأشرعة وتصميمه الشراعي الفريد، وهو ما أضاف مزيدًا من التميز إلى المشروع البحري العملاق.

كما يتميز اليخت بوجود تمثال ضخم على مقدمته يجسد الإعلامية لورين سانشيز، زوجة بيزوس، في هيئة حورية بحر، وهو التفصيل الذي أثار بدوره تفاعلات واسعة منذ ظهور الصور الأولى لليخت.

ويحتاج تشغيل “Koru” إلى طاقم مكون من 36 شخصًا، بينما يمكنه استقبال حتى 18 ضيفًا في الوقت نفسه، مع توفير مستويات عالية من الخصوصية والخدمات الفندقية الفاخرة على متنه.

نجوم هوليوود على متن يخت “Koru”

خلال السنوات الماضية، تحول اليخت إلى وجهة بحرية مفضلة لعدد من المشاهير ونجوم الفن العالمي، حيث استضاف رحلات بحرية ضمت أسماء بارزة مثل كيم كارداشيان، وليوناردو دي كابريو، وكاتي بيري.

وجابت الرحلات البحرية التي نظمها بيزوس على متن اليخت عدة وجهات أوروبية شهيرة، وسط تغطية إعلامية ضخمة سلطت الضوء على أسلوب الحياة الفاخر الذي يحيط بأغنى رجال الأعمال في العالم.

الجدل يلاحق يخت جيف بيزوس في أوروبا

ورغم الفخامة الكبيرة التي يتمتع بها “Koru”، فإن اليخت لم يخل من الجدل والانتقادات، خاصة بعد الأزمة التي شهدتها مدينة روتردام الهولندية خلال محاولة تمريره عبر جسر تاريخي شهير.

وأثارت الخطة حينها اعتراضات شعبية واسعة، بعدما تردد أن السلطات قد تضطر إلى تفكيك أجزاء من الجسر التاريخي للسماح بمرور اليخت العملاق، وهو ما تسبب في موجة غضب دفعت الشركة المنفذة إلى التراجع عن الفكرة.

كما واجه اليخت مشكلات لوجستية أخرى بسبب حجمه الضخم، إذ تبين في بعض الرحلات أنه غير قادر على الرسو داخل عدد من الموانئ الفاخرة، ما اضطره أحيانًا إلى التوقف بجوار سفن شحن وناقلات نفط في مواقع بعيدة عن المرافئ السياحية التقليدية.

بيع اليخت يتزامن مع ظهور بيزوس في فعاليات عالمية

ويأتي الحديث عن احتمال بيع اليخت في وقت يواصل فيه جيف بيزوس وزوجته الظهور في أبرز الفعاليات العالمية، ومن بينها ميت جالا، الذي شهد هذا العام نقاشات واسعة بسبب حجم الرعايات المالية والإنفاق الضخم المرتبط به.

ويرى مراقبون أن قرار بيع اليخت، إذا تم بالفعل، قد يعكس رغبة بيزوس في تقليل الظهور الإعلامي المبالغ فيه المرتبط بحياته الشخصية وممتلكاته الفاخرة، خاصة في ظل تصاعد الانتقادات العالمية المتعلقة بثروات المليارديرات وأنماط الإنفاق الباذخ.

ورغم عدم صدور إعلان رسمي نهائي بشأن عملية البيع حتى الآن، فإن التقارير المتداولة حول الصفقة المحتملة أثارت اهتمامًا كبيرًا، بالنظر إلى القيمة الضخمة لليخت ومكانته كواحد من أشهر اليخوت الفاخرة في العالم.

