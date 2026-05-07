اقتصاد

مصر وبيلاروسيا تبحثان تشغيل رحلات جوية مباشرة وزيادة التدفقات السياحية وتفعيل مجلس الأعمال المشترك

الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
علياء فوزى

توقيع بروتوكول مصري  بيلاروسي لتعزيز التكامل الاستثماري والتبادل التجاري

 أهم بنود بروتوكول التعاون المشترك: 
 

- توطين صناعات الجرارات والشاحنات والمعدات الثقيلة.

-مشروعات استراتيجية في الأمن الغذائي، تكنولوجيا تخزين الحبوب، ومنتجات الألبان واللحوم.
 

- تأسيس شراكات لتصنيع الأدوية البشرية والبيطرية.

-إنشاء منطقة تصنيع دوائي مشتركة.

- تعاون في التحول الرقمي الجمركي.

- تطوير البرمجيات والخدمات الرقمية للحكومة الإلكترونية

-إعداد خارطة طريق للبحث العلمي.

-تبادل العلماء والباحثين في مجالات الطاقة والزراعة.

-بحث تشغيل رحلات جوية مباشرة وزيادة التدفقات السياحية.

-تفعيل مجلس الأعمال المصري البيلاروسي المشترك.

وقع الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و أرتور كاربوفيتش، وزير مكافحة الاحتكار والتجارة بجمهورية بيلاروسيا، بروتوكول تعاون استراتيجي موسع في ختام أعمال الدورة الثامنة للجنة التجارية المصرية البيلاروسية المشتركة بالعاصمة "مينسك"، حيث استهدف البروتوكول وضع إطار عملي متكامل لزيادة حجم التبادل التجاري الثنائي وتنويع هيكل الصادرات، مع ترحيب الجانب البيلاروسي بزيادة نفاذ المنتجات الزراعية والدوائية والكيماوية والمنسوجات المصرية، وتعزيز دور مصر كمركز إقليمي واستراتيجي لتصدير الصناعات البيلاروسية إلى الأسواق الأفريقية والعربية، مستفيدة من اتفاقيات التجارة الحرة التي ترتبط بها مصر، مع تقديم حوافز استثمارية وتسهيلات كبرى للشركات البيلاروسية الراغبة في دخول السوق المصري عبر تبادل المعلومات المنظم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والجهات البيلاروسية المناظرة.

أهم البنود

توطين الصناعات البيلاروسية داخل مصر

وتضمن البروتوكول مساراً تنفيذيًا دقيقًا للتوسع في الإنتاج المشترك وتوطين الصناعات البيلاروسية داخل مصر، خاصة في قطاعات إنتاج الجرارات والشاحنات والمعدات الثقيلة، وذلك عبر تعزيز التعاون الفني مع وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع، مع التركيز على نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات الفنية لزيادة نسب المكون المحلي وتحسين الجودة والإنتاجية، كما شمل الاتفاق ملفات حيوية للأمن الغذائي عبر التعاون في إنتاج وتخزين الحبوب وتطوير سلاسل الإمداد، بالإضافة إلى بحث فرص التعاون في منتجات الألبان واللحوم، وتبادل الخبرات في إجراءات الحجر الزراعي والبيطري لدعم نفاذ الصادرات وضمان سلامة الغذاء.

وفي مجالات التكنولوجيا والابتكار، اتفق الوزيران على دراسة تنفيذ مشروعات بحثية مشتركة في قطاعات الطاقة والزراعة وإعداد خارطة طريق للتعاون العلمي تشمل تدريب الباحثين وتبادل العلماء بين الأكاديميات العلمية والجامعات في كلا البلدين، مع تنفيذ برامج للدراسات العليا المشتركة، كما امتد التعاون ليشمل قطاع الاتصالات عبر نقل الخبرات في تطوير البرمجيات والخدمات الرقمية والحكومة الإلكترونية، فضلاً عن تعزيز التعاون الجمركي في مجالات التحول الرقمي والتفتيش والرقابة وتطوير آليات مكافحة التهريب وبحث التكامل الإلكتروني لتبادل البيانات التجارية بما يسهل حركة التجارة البينية.

واختتم البروتوكول بالتأكيد على تعزيز التعاون في مجال تصنيع الأدوية والبحث العلمي والتدريب الطبي، مع دراسة إنشاء مشروعات إنتاج مشترك في مجال المستحضرات الدوائية.

بحث تشغيل رحلات جوية مباشرة بين البلدين

كما اتفق الجانبان على العمل المشترك لزيادة عدد السياح وتشجيع المشاركة في الفعاليات السياحية مع بحث تشغيل رحلات جوية مباشرة بين البلدين لتعزيز الروابط الشعبية والاقتصادية، بالإضافة إلى تفعيل دور مجلس الأعمال المشترك عبر تنظيم منتديات اقتصادية ومعارض وبعثات تجارية دورية، وتطوير منصة إلكترونية متخصصة لربط شركات القطاع الخاص في البلدين لضمان استدامة الشراكة الاستثمارية.

حازم امام و مرتضي منصور
