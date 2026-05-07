نائبة بالبرلمان تطالب بخطة عاجلة لمواجهة الكلاب الضالة وتوفير ملاجئ آمنة لها

أكدت النائبة نيفين الكاتب، عضو مجلس النواب، أن ظاهرة الكلاب الضالة أصبحت منتشرة في عدد من المحافظات، مشيرة إلى أن المواطنين، خاصة الأطفال، يواجهون صعوبات أثناء التنقل والذهاب إلى المدارس بسبب انتشارها في الشوارع.

وقالت نيفين الكاتب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “ِشكل تاني”، عبر فضائية “صدى البلد2”، أن الفترة الأخيرة شهدت وقوع عدة حوادث اعتداء من الكلاب الضالة على الأطفال، ما أثار حالة من القلق بين الأهالي، مطالبة الدولة باتخاذ إجراءات عاجلة لتأمين حياة المواطنين والحفاظ على سلامتهم.

الحد من مخاطرها

وشددت على ضرورة إنشاء “شلاتر” وملاجئ مخصصة لإيواء الكلاب الضالة بشكل آمن ومنظم، مؤكدة أهمية التعاون بين وزارتي الزراعة والبيئة للتعامل مع هذه الظاهرة والحد من مخاطرها بطريقة إنسانية وآمنة.