«السواق مش لاقي بنزين والعمالة بتستلف».. عارفة عبدالرسول تستغيث بسبب أزمة الأجور في الوسط الفني

أثارت الفنانة عارفة عبدالرسول حالة من التفاعل بعد منشور عبر حسابها على فيسبوك، تحدثت فيه عن معاناة العاملين خلف الكاميرا بسبب تغيير نظام صرف الأجور اليومية إلى نظام الدفع الأسبوعي.

معاناة العاملين خلف الكاميرات

وقالت عارفة عبدالرسول إن العاملين في الوسط الفني اعتادوا منذ سنوات على الحصول على مستحقاتهم بشكل يومي، موضحة أن هذا النظام كان يساعدهم على تلبية احتياجاتهم المعيشية بشكل مباشر، خاصة العمال والسائقين والمساعدين.

وأضافت أن تطبيق نظام الدفع الأسبوعي تسبب في أزمات عديدة للبعض، حيث يضطر العامل إلى الانتظار حتى نهاية الأسبوع للحصول على أجره، وفي بعض الأحيان يكون عبر شيكات تحتاج إلى وقت لصرفها، ما يضعهم في مواقف مالية صعبة.

وأشارت إلى أن كثيرًا من العاملين أصبحوا يلجأون للاستدانة لتغطية احتياجاتهم اليومية، وهو ما يسبب لهم أزمات متكررة وخلافات بسبب تراكم الديون.

ووجهت الفنانة رسالة إلى مديري الإنتاج، طالبتهم خلالها بإعادة نظام الدفع اليومي “الكاش”، حفاظًا على كرامة العاملين ومراعاة لظروفهم الإنسانية والمعيشية