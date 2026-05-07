ضبط طرفي مشاجرة بالأسلحة البيضاء والزجاجات في المرج بالقاهرة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص وبحوزة أحدهم سلاح أبيض بمنطقة المرج بالقاهرة.

بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين ، طرف أول (ربة منزل ونجلتها) وطرف ثان : (إحدى السيدات ونجلها ونجلتها وخطيبها) جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة المرج، وذلك لخلافات بينهم حول المصاهرة قاموا على إثرها بالتعدى على بعضهم بالضرب بإستخدام سلاح أبيض وعدد من الزجاجات الفارغة.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وبحوزة الطرف الثانى (السلاح الأبيض والزجاجات الفارغة "المستخدمة فى التعدى") وبمواجهتهم أيدوا ما سبق.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.



