قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيران: هاجمنا سفن البحرية الأمريكية ردا على انتهاك وقف إطلاق النار
الرئيس السيسي يعود لأرض الوطن بعد زيارتين أخويتين ناجحتين للإمارات وعمان
إيران: أمريكا انتهكت وقف إطلاق النار وسنرد بقوة
خطة الزمالك لحل أزمة القيد والحصول على الرخصة الإفريقية
الصحة ترد على شائعات إلغاء وجبات الفريق الطبي بالمستشفيات لترشيد النفقات
خلافات أسرية.. ضبط طرفي مشاجرة عين شمس
آخر تحديث لعيار 18.. الأوسط يسجل 6012 جنيهًا.. اعرف بقية الأعيرة بكام
بعد زيادة أسعار الإنترنت الأرضي.. 5 طرق للحفاظ على الباقة حتى نهاية الشهر
ضبط المتهم بقـ.ـتل نجل عمه في المنوفية وأسرة المجني عليه: كان بيغير منه
الزمالك يواصل الاستعدادات لمواجهة اتحاد العاصمة في ذهاب نهائي الكونفدرالية
لم أكن يومًا ضد النادي.. رسالة حسام البدري إلى جماهير الأهلي بعد هتافات مباراة إنبي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

فيروس هانتا يضرب إسرائيل.. أول حالة إصابة تضع الاحتلال تحت الحجر الصحي

أرشيفية
أرشيفية
رنا أشرف

كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية، الخميس، عن رصد أول إصابة مؤكدة بفيروس “هانتا” النادر داخل إسرائيل، في واقعة أثارت حالة من القلق والمتابعة الصحية.

وذكرت صحيفة “معاريف” أن المصاب يرجح تعرضه للعدوى خلال رحلة سابقة إلى إحدى دول أوروبا الشرقية قبل عدة أشهر، بعدما توجه للحصول على رعاية طبية عقب ظهور أعراض مرتبطة بالفيروس.

وأوضحت الصحيفة أن الأطباء أجروا للمريض تحليلًا للأجسام المضادة فور الاشتباه في إصابته، لتؤكد النتائج حمله لفيروس “هانتا”، قبل أن يتم إجراء فحص إضافي أثبت الإصابة بشكل نهائي.

وأكدت مصادر طبية أن الحالة الصحية للمريض مستقرة حتى الآن، ولا تستدعي نقله إلى العناية المركزة أو إخضاعه لإجراءات عزل مشددة، لكنه لا يزال تحت المتابعة الطبية الدقيقة، فيما تم إخطار وزارة الصحة الإسرائيلية بالواقعة.

وبحسب صحيفة “جيروزاليم بوست”، لم يتم حتى الآن الكشف عن أي بيانات تتعلق بهوية المريض أو محل إقامته أو المستشفى الذي جرى فيه تشخيص الحالة.

وجاء الإعلان عن هذه الإصابة بعد أيام من تسجيل وفاة 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين بالفيروس نفسه على متن السفينة “إن في هونديوس”.

وتواصل السفينة رحلتها في المحيط الأطلسي، ومن المنتظر وصولها إلى جزر الكناري الإسبانية خلال عطلة نهاية الأسبوع، وعلى متنها ما يقرب من 150 راكبًا، رغم مغادرة عدد من الركاب السفينة خلال الأيام الماضية.

وفي الوقت نفسه، بدأت عدة دول تتبع الركاب الذين غادروا السفينة قبل توقفها قرب جزر كاب فيردي، تحسبًا لظهور أي أعراض عليهم أو انتقال العدوى إلى آخرين.

وأعادت الواقعة للأذهان أجواء بداية انتشار جائحة “كوفيد-19”، إلا أن مسؤولين وخبراء أكدوا عدم وجود مؤشرات حتى الآن على قدرة فيروس “هانتا” على الانتشار بنفس سرعة فيروس كورونا، خاصة أنه ينتقل عبر القوارض.

كما أعلنت كل من بريطانيا والولايات المتحدة تفعيل بروتوكولات احترازية خاصة بمكافحة الفيروسات تحسبًا لأي تطورات تتعلق بفيروس “هانتا”.

وكانت السفينة، التي تضم نحو 147 راكبًا وأفراد الطاقم، قد انطلقت من مدينة أوشوايا الواقعة جنوب الأرجنتين مطلع أبريل الماضي، قبل أن تمر بعدد من الجزر والمناطق خلال رحلتها.

ما هو فيروس “هانتا”؟

بحسب المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، يُعد فيروس “هانتا” من الفيروسات النادرة، ويظهر غالبًا في المناطق الريفية التي تنتشر فيها الغابات والمزارع والحقول، باعتبارها بيئة مناسبة للقوارض الحاملة للفيروس.

وأوضحت المراكز أن لكل نوع من فيروسات “هانتا” نوعًا معينًا من القوارض المضيفة، وأن العدوى تنتقل عادة عبر الهواء، من خلال استنشاق جزيئات دقيقة ملوثة ببول أو براز أو لعاب القوارض المصابة.

وفي بعض الحالات النادرة، قد تنتقل العدوى نتيجة تعرض الشخص لعضة من قارض مصاب بالفيروس.

كما يرجح الخبراء إمكانية الإصابة بالمرض عند ملامسة أسطح ملوثة ثم لمس الفم أو الأنف، أو من خلال تناول أطعمة تعرضت للتلوث بإفرازات القوارض.

وسُجلت إصابات بالفيروس في دول عدة من بينها الولايات المتحدة وتشيلي والأرجنتين، حيث ارتبط هناك بما يعرف باسم “فيروس الأنديز”.

أعراض المرض

تتنوع أعراض الإصابة بفيروس “هانتا”، وتشمل الحمى والإرهاق وآلام العضلات، خاصة في مناطق الظهر والفخذين والوركين، إلى جانب الشعور بالصداع والدوخة والقشعريرة.

وقد يعاني المصاب أيضًا من القيء والإسهال وآلام المعدة، بينما قد تتطور الحالة في المراحل المتقدمة إلى صعوبات حادة في التنفس أو فشل كلوي خطير.

هل له علاج؟

ورغم أن فيروس “هانتا” معروف منذ سنوات وفي مناطق مختلفة من العالم، فإنه لا يوجد حتى الآن علاج محدد معتمد للقضاء عليه.

ويعتمد التعامل الطبي مع الحالات المصابة على الرعاية الداعمة، مثل تزويد المريض بالأكسجين والسوائل، والحفاظ على ضغط الدم، واستخدام أجهزة التنفس الصناعي عند الحاجة، ما يجعل الاكتشاف المبكر للمرض عاملًا أساسيًا في تحسين فرص النجاة.

وفي الوقت الحالي، يواصل الباحثون دراسة عدد من مضادات الفيروسات واسعة النطاق، على أمل التوصل إلى علاج فعال يمكن استخدامه في المراحل المبكرة من الإصابة.

فيروس هانتا أعراض فيروس هانتا الإصابة بفيروس هانتا القوارض القوارض الحاملة للفيروس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه في يوم| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

1000 جنيه في يوم| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

رئيس الوزراء يعلن عن 30 ألف وحدة رسميًا ويكشف الشروط

شقق الإيجار التمليكي 2026 بدون مقدم.. رئيس الوزراء يعلن عن 30 ألف وحدة رسميًا والشروط

هانتا

رعب سفينة الموت.. بيان عاجل من الصحة الإسرائيلية بشأن ظهور فيروس هانتا

رعب عالمي من فيروس هانتا

رعب عالمي من هانتا.. 12 دولة تحت التهديد بعد وصول 29 شخصا خالطوا ضحايا سفينة الرعب

الدعم

الحكومة تقترب من الدعم النقدي.. موعد بدء تطبيق المنظومة الجديدة

الإنترنت الأرضي

تخفيض أقل باقة إلى 150 جنيهًا.. أسعار الإنترنت الأرضي الجديدة في مصر

لاعبو الأهلي

دخلت مراحل الحسم .. تفاصيل أزمة كوكا والشحات في الأهلي

الطقس في مصر

الأرصاد تُحذر من موجة حرارة تدريجية.. العظمى تصل لـ 40 درجة وشبورة كثيفة تضرب الطرق

ترشيحاتنا

البابا تواضروس

قداسة البابا تواضروس يصلي عشية عيد القديس مارمرقس بڤينيسيا | صور

باقة

ماذا تشتري لك 5 جنيهات إنترنت في 2026.. أرخص باقة في مصر

انترنت

لماذا ترفع أسعار الكهرباء فاتورة الإنترنت؟

بالصور

منهم حسين فهمي ولوسي.. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء فى هاني شاكر

شريف منير ولوسي وحسين فهمي
شريف منير ولوسي وحسين فهمي
شريف منير ولوسي وحسين فهمي

مرتضى منصور وحازم إمام أبرز الحضور .. رموز نادى الزمالك في عزاء هاني شاكر

حازم امام و مرتضي منصور
حازم امام و مرتضي منصور
حازم امام و مرتضي منصور

ماذا يحدث عند تناول البيض ضمن النظام الغذائى؟

فوائد البيض والدواجن للجسم
فوائد البيض والدواجن للجسم
فوائد البيض والدواجن للجسم

سميرة سعيد وتامر حسني .. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء فى هانى شاكر | شاهد

تامر حسنى وماجدة زكي ولطيفة
تامر حسنى وماجدة زكي ولطيفة
تامر حسنى وماجدة زكي ولطيفة

فيديو

إلهام شاهين ووائل جسار

منهم وائل جسار وإلهام شاهين.. توافد نجوم الفن على عزاء هاني شاكر بمسجد أبو شقة في 6 أكتوبر

عزاء هانى شاكر

ترتيبات مكثفة داخل مسجد أبو شقة تمهيدًا لعزاء الفنان هاني شاكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: مضيق هرمز كعقدة صراع.. بين إدارة التوتر وفرض الإرادات

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: معادلة الردع الجديدة.. كيف انكسر احتكار واشنطن لقدرة التصعيد في الشرق الأوسط

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: رسائل الرئيس المباشرة لـ "الحلفاء والخصوم".. ماذا يحدث بين القاهرة وأبوظبي؟

وائل الغول

وائل الغول يكتب: بين الدين والسياسة.. سيكولوجيا سموتريتش

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد