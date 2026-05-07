ضبط صاحب فيديو ادعى التعدي المسلح على أرضه بأبو صوير

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء القائم على النشر بقيام عدد من الأشخاص بالتعدى على قطعة أرض زراعية ملكه تحت تهديد السلاح وإطلاق أعيرة نارية بالإسماعيلية، وعدم إستجابة الأجهزة الأمنية لإتصالاته.





بالفحص تبين أنه بتاريخ 4 الجارى تبلغ لمركز شرطة أبو صوير من محامى "وكيلاً عن والد القائم على النشر" بتضرره من (مقاول، وأحد مستأجرى قطعة الأرض المشار إليها) لقيامهما بالتعدى على الحد الفاصل بقطعة الأرض وإتلاف بعض المزروعات ومنعه من نزولها بغرض الإستيلاء عليها، وبسؤال المقاول قرر بأن الأرض المشار إليها ملكه آلت إليه بالميراث من والدته خلال عام 2001، ووجود خلافات بذات التوقيت مع الشاكى لإدعاء ملكيته لجزء من قطعة الأرض، وبتاريخ 2025/10/28 حصل على قرار بالتمكين، وإتهم الشاكى ونجله بمداومة التعدى على الأرض وأن الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو هم مستأجرى قطعة الأرض والقائمين على زراعتها، وبسؤالهم قرروا بأنه حال تواجدهم بالأرض لزراعتها حضر القائم على النشر وحاول التعدى على الأرض فقاموا بمنعه دون حدوث تعدى بينهما.



أمكن ضبط القائم على النشر (سائق "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة المركز) وبمواجهته أقر بوجود خلافات مالية بينه والمقاول حول ملكية الأرض المشار إليها، وإدعائه كذباً بتعديه على قطعة الأرض وإطلاق أعيرة نارية عليه نكايةً به، وأضاف بحضور الأجهزة الأمنية عقب إتصاله بشرطة النجدة ألا أنه رفض مقابلتهم خشية ضبطه لصدور حكم قضائى ضده بالحبس فى إحدى القضايا.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.