حقيقة تواصل سيد عبد الحفيظ مع حسين الشحات لحسم التجديد

نفى الإعلامي جمال الغندور ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن وجود تحركات من جانب إدارة النادي الأهلي لفتح ملف تجديد عقد اللاعب حسين الشحات، مؤكدًا أن الأنباء المتداولة حول عقد جلسة بين اللاعب وسيد عبد الحفيظ لا أساس لها من الصحة.

وأوضح الغندور، خلال تصريحاته عبر برنامج “ستاد المحور”، نقلًا عن مصدر مقرب من اللاعب، أن حسين الشحات لم يتلقَّ حتى الآن أي اتصالات رسمية من مسؤولي النادي الأهلي تتعلق بمناقشة تجديد عقده مع الفريق، رغم ما أثير مؤخرًا عبر بعض التقارير الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي.

وأضاف أن الحديث عن عقد جلسة اليوم بين اللاعب وسيد عبد الحفيظ من أجل الاتفاق على بنود التجديد غير صحيح تمامًا، مشيرًا إلى أن الأمور لم تصل حتى الآن إلى مرحلة التفاوض الرسمي أو مناقشة التفاصيل المالية والتعاقدية.

وشهدت الساعات الأخيرة تداول أنباء عديدة حول مستقبل حسين الشحات داخل القلعة الحمراء، خاصة في ظل اقتراب نهاية عقده ورغبة الجماهير في معرفة موقف الإدارة من استمرار اللاعب خلال الفترة المقبلة، بعدما أصبح أحد العناصر الأساسية داخل الفريق في المواسم الأخيرة.

ويُعد حسين الشحات من أبرز لاعبي الأهلي خلال السنوات الماضية، حيث ساهم في تحقيق العديد من البطولات المحلية والقارية، وقدم مستويات مميزة جعلته يحظى بثقة الأجهزة الفنية المتعاقبة.

وأكد المصدر، بحسب تصريحات الغندور، أن إدارة الأهلي لم تفتح ملف التجديد بشكل رسمي حتى هذه اللحظة، وأن كل ما يتم تداوله حاليًا مجرد اجتهادات إعلامية لا تستند إلى معلومات مؤكدة، في انتظار حسم موقف النادي خلال الفترة المقبلة