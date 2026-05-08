مشجع زملكاوي: الجمهور سر قوة الفريق في الأوقات الصعبة

أكد لمعي صادق، المشجع لنادي الزمالك، أن عشقه للقلعة البيضاء لا يرتبط بنتيجة أو بطولة، مشددًا على أنه يساند الفريق في جميع الظروف سواء في لحظات الانتصار أو أوقات الهزيمة.



وأشار لمعي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “زملكاوي” المذاع عبر شاشة قناة الزمالك ويقدمه الإعلامي محمد أبو العلا، إلى أنه حرص على حضور مباريات الزمالك في مختلف محافظات مصر خلال السنوات الماضية، دعمًا للفريق وإيمانًا بدور الجماهير في مساندة اللاعبين والجهاز الفني، مؤكدًا أن جمهور الزمالك دائمًا ما يثبت وفاءه الحقيقي للنادي في أصعب الفترات قبل الأوقات السعيدة.



ووجّه المشجع الزملكاوي الشكر إلى هشام نصر بعد تواصله معه عقب مباراة الزمالك وسموحة، معتبرًا أن هذه اللفتة تحمل تقديرًا كبيرًا لجماهير النادي ودورها المستمر خلف الفريق.



وأضاف أن لاعبي الزمالك يقدمون مباريات بروح قتالية وإصرار واضح خلال الفترة الأخيرة، وهو ما أعاد الثقة للجماهير في قدرة الفريق على المنافسة حتى اللحظة الأخيرة، مطالبًا الجميع بمواصلة دعم اللاعبين والجهاز الفني دون ضغوط أو هجوم.

واختتم تصريحاته بالتأكيد، أن الزمالك نجح في الرد على كل المشككين هذا الموسم، بعدما اقترب بقوة من بطولتي الدوري والكونفدرالية، مشددًا على ثقته الكبيرة في قدرة الفريق على إسعاد جماهيره خلال المرحلة المقبلة.