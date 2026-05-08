مفيد ولذيذ.. طريقة عمل طاجن التورلي

طاجن التورلي من الأكلات المصرية الشهيرة التي تتميز بمذاقها الغني وفوائدها الغذائية، حيث يجمع بين أنواع متعددة من الخضروات المطهية في الفرن مع صلصة الطماطم والتوابل الشهية.

ويفضل الكثيرون تحضيره كوجبة خفيفة ومشبعة في الوقت نفسه، خاصة مع إمكانية إضافة اللحمة أو الفراخ حسب الرغبة، ليصبح طبقًا متكاملاً يناسب الغداء والعزومات العائلية.

طريقة عمل طاجن التورلي

المكونات

2 بطاطس مكعبات

2 كوسة مقطعة

2 جزر شرائح

1 باذنجان مكعبات

1 فلفل رومي

1 بصلة كبيرة شرائح

2 طماطم مبشورة أو مقطعة

2 ملعقة صلصة

3 فصوص ثوم مفروم

مرقة أو كوب ماء ساخن

ملح وفلفل أسود

رشة كمون

رشة بابريكا أو بهارات خضار

زيت أو سمن

الطريقة

1. شوحي البصل في قليل من الزيت لحد ما يذبل، ثم أضيفي الثوم وقلبيه ثواني.

2. ضيفي الطماطم والصلصة والبهارات واتركي الخليط يغلي دقيقتين.

3. في طاجن الفرن ضعي كل الخضار وقلّبيها مع الصلصة.

4. أضيفي المرقة بحيث تغطي نصف كمية الخضار فقط.

5. غطي الطاجن بورق فويل وادخليه فرن ساخن على 200 درجة حوالي 45 دقيقة.

6. اخر 10 دقائق شيلي الفويل لتحمير الوجه.

لزيادة الطعم

ممكن تضيفي قطع لحم أو فراخ متحمرة.

بعض الناس تضيف بسلة أو قرنبيط حسب الرغبة.

واذا تريد الطعم السكندري ضيف فلفل حار بسيط ورشة قرفة خفيفة.

للتقديم

يتقدم مع أرز أبيض أو عيش بلدي وسلطة خضراء.