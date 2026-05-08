يحتل الدرهم الإماراتي مكانةً بارزة في قائمة العملات الأجنبية الأكثر تداولاً في السوق المصرية، نظراً لضخامة الجالية المصرية المقيمة في دولة الإمارات التي تُعدّ من أكبر مجتمعات المصريين بالخارج. وتُسجّل البنوك المصرية يومياً حركة تحويل ملموسة بالدرهم الإماراتي، مما يجعل متابعة سعر الدرهم مقابل الجنيه ضرورة يومية لمئات الآلاف من الأسر المصرية التي تعتمد على تحويلات ذويها في الإمارات.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة 8 مايو 2026 في البنوك المصرية:

تصدّر بنك HSBC القائمة بأعلى سعر شراء للدرهم الإماراتي في السوق اليوم بـ14.382 جنيه وسعر بيع 14.410جنيه.

وجاء QNB الأهلي في المرتبة الثانية بـ14.340 جنيه للشراء و14.368 جنيه للبيع، فيما سجّل المصرف العربي الدولي 14.329جنيه للشراء و14.362 جنيه للبيع.

واستقر البنك المركزي المصري بوصفه المرجع الرسمي للسوق عند 14.327جنيه للشراء و14.368جنيه للبيع.

وتساوى الدرهم الإماراتي في بنك مصر والبنك الأهلي المصري في سعر الشراء عند 14.326جنيه، بفارق طفيف في سعر البيع إذ سجّل بنك مصر 14.367جنيه والبنك الأهلي 14.368جنيه.

وجاء بنك قناة السويس بـ14.316جنيه للشراء و14.368جنيه للبيع، وبنك البركة بـ14.306جنيه للشراء و14.348جنيه للبيع.

وحلّ بنك الإسكندرية في ذيل القائمة بأدنى سعر شراء للدرهم الإماراتي عند 14.297 جنيه وبيع 14.341جنيه، مسجّلاً فارقاً يقارب 85 قرشاً عن أعلى بنك في سعر الشراء.

المصريون في الإمارات.. أرقام تعكس حجم الاعتماد على التحويلات

تحتل الإمارات مرتبة متقدمة بين الدول الأكثر إرسالاً للتحويلات إلى مصر، في ظل وجود ما يزيد على مليون مصري مقيم في دولة الإمارات يعملون في قطاعات متنوعة.

وارتفع إجمالي تحويلات المصريين بالخارج خلال عام 2025 إلى مستويات قياسية، مما يُسلّط الضوء على أهمية معرفة أسعار الصرف وأفضل طرق التحويل للحصول على أعلى قيمة ممكنة لكل درهم يُحوَّل.