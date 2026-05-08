هجوم أوكراني واسع بالمسيرات على موسكو.. والدفاعات الروسية تُسقط عشرات الطائرات
العيد يوم 27 مايو.. هل يتم تبكير صرف معاشات شهر يونيو 2026؟
ترامب: السفن تتجه من مضيق هرمز إلى الموانئ الأمريكية لشراء النفط
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 8-5-2026 في ملاعب العالم
حبس 33 شخصًا في واقعة نصب كبرى عبر بيع أوهام "الآثار" بأكتوبر
ثابت عند6040 جنيها.. تفاصيل سعر الذهب اليوم
كيفية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالبطاقة الشخصية
دعاء بعد قراءة سورة الكهف يوم الجمعة.. يسقط ذنوبك في دقيقة
عودة العزل لـ12 جنسية بعد انتشار فيروس هانتا.. كيف تحمي مصر اقتصادها؟
سفير عمان بالقاهرة: زيارة الرئيس السيسي لسلطنة عمان تعكس روح الأخوة بين قيادتي البلدين
محلل عسكري سعودي: الحرب الأمريكية الإيرانية عبثية.. وفتح مضيق هرمز ضرورة عاجلة
4 سنن تسقط ذنوبك في ثالث جمعة من ذي القعدة.. اغتنمها الآن
أخبار العالم

الرئيس البرازيلي: ترامب لا يفكر في غزو كوبا.. ومؤشرات إيجابية لإنهاء التوتر

فرناس حفظي

قال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يعتزم شن عمل عسكري أو تنفيذ غزو واسع ضد كوبا، وذلك عقب مباحثات ثنائية جمعتهما في واشنطن.


وأوضح لولا، في تصريحات للصحفيين، أنه فهم من حديث ترامب أن الإدارة الأمريكية لا تفكر حالياً في غزو كوبا، معتبراً أن هذا الموقف يمثل “إشارة إيجابية” قد تفتح الباب أمام حوار يخفف حدة التوتر بين واشنطن وهافانا.


وأشار الرئيس البرازيلي إلى أن كوبا تبدي استعداداً للدخول في حوار يهدف إلى إنهاء الحصار المفروض عليها منذ عقود، والذي أثّر  بحسب وصفه  على قدرتها في ممارسة سيادتها الكاملة.


وفي المقابل، تواصل الإدارة الأمريكية ضغوطها على الحكومة الكوبية من خلال فرض عقوبات على مسؤولين بارزين، في إطار مساعيها لدفع هافانا نحو تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية.


وكان ترامب قد لوح في أكثر من مناسبة بإمكانية اتخاذ إجراءات صارمة ضد كوبا، التي تخضع لحظر تجاري أمريكي مستمر منذ انتصار الثورة الكوبية عام 1959 بقيادة فيدل كاسترو.


كما تفاقمت الأزمة الاقتصادية في الجزيرة خلال الأشهر الماضية، خاصة بعد القيود الأمريكية على إمدادات الوقود، فيما تدخلت روسيا بإرسال شحنة نفطية لتخفيف تداعيات الأزمة.

منهم حسين فهمي ولوسي.. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء فى هاني شاكر

شريف منير ولوسي وحسين فهمي

