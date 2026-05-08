خبير: التكتلات الدولية تسهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية

أكد الدكتور علاء علي الخبير الاقتصادي، العالم قبل الحرب الحالية كان يتجه نحو التكتلات الاقتصادية، وأن هذه الاتحادات توفر للدول ما تحتاج إليه، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يسهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية ولا يسبب مشكلات.

وأضاف خلال حواره ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي محمد جوهر، أن الاتحاد مع الدول والتوسع في التعاملات الاقتصادية معها يكون مفيدًا، موضحًا أن الأمر قائم على وجود دول لديها فائض من منتج معين وتحتاج إلى منتج آخر، فيتم الاتفاق على التبادل والتعاون بينهما.

وأشار إلى أن الأزمات التي تعرضت لها مصر بسبب الحرب الحالية تتمثل في الطاقة والغذاء، مؤكدًا أن الدولة تعمل على توفير بدائل لمصادر الطاقة، وأن نسبة الطاقة النظيفة في مصر وصلت إلى 43%، مع وجود خطة لرفعها إلى 70%، إلى جانب العمل على تسريع إنتاج محطة الضبعة النووية.

ولفت إلى أن مصر في حاجة إلى زيادة التصدير والإنتاج من أجل تعزيز موارد العملة الصعبة، موضحًا أن الحرب أثرت على مصادر النقد الأجنبي، بينما شهدت تحويلات المصريين بالخارج ارتفاعًا كبيرًا، وحققت أرقامًا غير مسبوقة.