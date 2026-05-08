تحذير وسحب دواء شهير لعلاج الدوار | تفاصيل

حذرت هيئة الدواء المصرية من خلال منشور لها حمل رقم 41 لعام 2026 ، من علاج شهير لعلاج الدوار والدوخة وذلك لعدم مطابقته للمواصفات الدوائية .

وأوضحت هيئة الدواء في منشورها ، إن سبب سحب الدواء لكـــون التشغيلة رقم «1051001» من مستحضر « Microserc 8 mg tablets » وذلك لصدور عدم مطابقة من معامل هيئة الدواء المصرية .

التنبية خاص بالتشغيلات الواردة في المنشور

وأشارت هيئة الدواء المصرية ، إن هذا التنبية خاص بالتشغيلات الواردة في المنشور فقط ولا ينطبق على تداول المستحضر بشكل عام .

بيتاهستين (Betahistine) دواءٌ مضادٌ للدوار والدوخة (بالإنجليزية: Antivertigo Agent)، ويُستخدم بشكلٍ شائع لعلاج داء منيير (بالإنجليزية: Ménière's syndrome)، وهو حالة تُصيب الأذن الداخلية يُمكن أن تُسبب