بيان هام من الدواء بشأن مبادرة غسيل السوق من المستحضرات منتهية الصلاحية

تؤكد هيئة الدواء المصرية استمرار سعيها حتى إتمام كامل لمبادرة غسيل سوق الدواء من الأدوية منتهية الصلاحية (الووش أوت) من الصيدليات.

و إيماء إلى شكر الهيئة السابق لبعض شركات الإنتاج التي أتمت تعويض قيمة الأدوية منتهية الصلاحية لشركات التوزيع؛ فإن الهيئة تؤكد حرصها الكامل والسير في الإجراءات اللازمه حيال ذلك حتى إتمام كافة شركات الإنتاج وشركات الأدوية والموزعين بإتمام تعويض الصيدليات.

وقد أكد الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء خلال اجتماعه أمس الأربعاء بمقر هيئة الدواء لكافة رؤساء شركات التوزيع بسرعة تعويض الصيدليات خلال شهر مايو الجاري و لا سيما بعد ما تم تعويض قيمتها لهم من معظم شركات الإنتاج و شركات الأدوية..

تعويض الصيدليات قبل نهاية شهر مايو الجاري

وتهيب الهيئة بباقي شركات الإنتاج الالتزام و من ثم شركات التوزيع بتعويض الصيدليات قبل نهاية شهر مايو الجاري وفق الإتفاق الملزم لذلك.

و أخيراً، تدعو هيئة الدواء المصرية كل القطاع الدوائي من شركات و مصنعين و موزعين و صيدليات إلى التعاون الكامل و الدعم للتغلب على كافة التحديات و المعوقات التي واجهتها على مدار عام و نصف لإنهاء ما تم و لأول مرة من جهد كبير لسحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق الدوائي حفاظاً على صحة المواطن المصري.