كيف يغفل الإنسان عن نعم يعيش بها يوميًا؟.. رسالة دينية مهمة

أكد الدكتور السيد نجم، من علماء الأزهر الشريف، أهمية استشعار نعم الله سبحانه وتعالى والتفكر فيها، موضحًا أن الإنسان يعيش وسط نعم لا تُعد ولا تُحصى، مهما حاول أن يشكر الله عليها.

وأضاف السيد نجم، خلال لقائه مع حياة مقطوف ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن القرآن الكريم لفت الانتباه إلى عظمة نعم الله في قوله تعالى: «وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا»، موضحًا أن الآية جاءت بصيغة المفرد «نعمة» وليس «نِعم»، للدلالة على أن نعمة واحدة فقط من نعم الله لا يستطيع الإنسان إحصاء فضلها أو أداء حق شكرها.

وأوضح السيد نجم، أن نعمة البصر وحدها تحمل معاني عظيمة لا يشعر بها الإنسان إلا عند فقدها، مشيرًا إلى أن الإنسان يرى بها أسرته وأبناءه والطبيعة والقرآن الكريم وكل تفاصيل حياته اليومية.

وأشار إلى أن الله سبحانه وتعالى جعل لمن يُبتلى بفقدان البصر أجرًا عظيمًا إذا صبر واحتسب، مستشهدًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم بشأن من فقد عينيه وصبر، وأن جزاءه الجنة.

وأضاف عالم الأزهر الشريف أن المسلم يجب أن يتأمل دائمًا قول الله تعالى: «وما بكم من نعمة فمن الله»، مؤكدًا أن كل ما يملكه الإنسان في حياته هو فضل ونعمة من الله عز وجل، كما أن أبسط الأشياء التي يستخدمها الإنسان يوميًا، مثل الطعام والملابس والماء، هي نعم تستحق التأمل والشكر الدائم.

وتحدث السيد نجم عن نعمة الماء، موضحًا أن الله سبحانه وتعالى أشار إليها في القرآن الكريم، وأنه قادر على جعل المياه غير صالحة للشرب، إلا أن رحمته اقتضت أن تكون عذبة صالحة لحياة الإنسان.