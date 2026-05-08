التغيرات العالمية تدفع الدول نحو التحالفات الاقتصادية.. ماذا يحدث؟

أكد الدكتور علاء علي، الخبير الاقتصادي، أن العالم يتجه بصورة متسارعة نحو تشكيل التكتلات والاتحادات الاقتصادية، في ظل التغيرات الجيوسياسية التي يشهدها العالم خلال الفترة الحالية، موضحًا أن هذه التكتلات تهدف إلى تحقيق المصالح المشتركة بين الدول بعيدًا عن الصراعات والحروب.

وأضاف علاء علي، خلال لقائه مع محمد جوهر ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن فكرة التكتلات الاقتصادية أصبحت واقعًا عالميًا، مشيرًا إلى أن العديد من الدول بدأت بالفعل في تكوين اتحادات اقتصادية وتجارية لتلبية احتياجاتها وتعزيز قدراتها الاقتصادية.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الدول تسعى إلى بناء شراكات قائمة على تبادل المنافع، بحيث تستفيد كل دولة من الإمكانيات المتاحة لدى الدول الأخرى، وهو ما يرفع من كفاءة الاقتصاد العالمي ويحقق مصالح متبادلة لجميع الأطراف.

وأشار إلى أن مصر تمتلك فرصًا كبيرة لتعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الأفريقية والعربية، خاصة في ظل توافر الموارد والطاقة والغذاء داخل القارة الأفريقية.

وأكد أن التكتلات الاقتصادية لا تعتمد على الصراعات أو المواجهات العسكرية، وإنما تقوم على التعاون الاقتصادي وتبادل المصالح، موضحًا أن هذا النوع من الاتحادات يحقق ما وصفه بـ«المنفعة المشتركة» لجميع الدول المشاركة، كما أن العالم أصبح أكثر احتياجًا إلى التكامل الاقتصادي، خاصة مع التحديات العالمية المرتبطة بالطاقة والغذاء وسلاسل الإمداد.