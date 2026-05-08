صعوبة شديدة في التنفس.. هذه الأعراض تكشف إصابتك بفيروس هانتا

فيروس هانتا هي مجموعة من الفيروسات التي تحملها القوارض مثل الفئران والجرذان، وتنتقل عن طريق فضلاتها وبولها، تنتشر فيروسات هانتا في جميع أنحاء العالم.

كيف تنتشر فيروسات هانتا؟

لا تنتقل معظم فيروسات هانتا بين البشر، مع أن انتقال العدوى من شخص لآخر قد حدث في حالات نادرة مع سلالة فيروس الأنديز، هذه هي سلالة فيروس هانتا التي تم تحديدها في تفشي المرض على متن السفينة السياحية، عادةً ما يُصاب الناس بالعدوى عن طريق استنشاق هواء ملوث بجزيئات الفيروس من بول القوارض أو فضلاتها أو لعابها، كما يمكن أن يدخل الفيروس الجسم عن طريق الجروح أو العينين، أو في حالات نادرة جدًا، عن طريق عضة قارض، أما بالنسبة للسلالات التي تنتقل فيها العدوى من شخص لآخر، فتكون عن طريق الاتصال المباشر الوثيق

ما هي أعراض فيروس هانتا؟

تشمل أعراض الإصابة بفيروس هانتا الحمى، والإرهاق الشديد، وآلام العضلات، وآلام المعدة، والغثيان، والقيء، والإسهال، أو ضيق التنفس، في بعض الحالات، يُصاب الأشخاص بصعوبة شديدة في التنفس تستدعي دخول المستشفى، تظهر الأعراض عادةً بعد أسبوعين إلى أربعة أسابيع من التعرض للفيروس، ولكن سُجّلت حالات ظهور أعراض بعد 40 يومًا من التعرض.

كيف يتم علاج الفيروس؟

لا يوجد حاليًا لقاح أو علاج مضاد للفيروسات خاص بعدوى فيروس هانتا، العلاج داعم ويعتمد على الأعراض، مثل الرعاية في المستشفى ودعم الجهاز التنفسي.