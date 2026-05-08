الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

"حريم ناصر".. عمل سينمائي عربي جديد يجمع الكوميديا والدراما الاجتماعية

أحمد البهى

انطلقت عمليات تصوير الفيلم السينمائي العربي "حريم ناصر" في مدينة العين بإمارة أبوظبي، تحت إدارة المخرج جرير المردود، ومن سيناريو الكاتب علاء محمد، وإنتاج شركة رولز للإنتاج والتوزيع الفني، والعمليات الفنية لشركة ميديا مانيا، وسط أجواء تجمع نخبة من نجوم الدراما العربية في عمل يحمل طابعاً كوميدياً اجتماعياً.

وتدور أحداث الفيلم حول رجل يُدعى "ناصر" يجد نفسه وسط سلسلة من المواقف الطريفة والمفارقات اليومية بسبب النساء المحيطات به، ما يضعه في أزمات لا تنتهي داخل عالم مليء بالمفاجآت.

ويقدّم الفيلم جرعة من الكوميديا الممزوجة بالدراما الاجتماعية، من خلال شخصيات متنوعة تحمل لكل منها حكايتها الخاصة ومواقفها غير المتوقعة، ضمن معالجة بصرية وسردية تسعى لتقديم عمل سينمائي مختلف يعتمد على البطولة الجماعية، بعيداً عن فكرة "البطل الواحد"، في توجه يعكس رؤية الشركة المنتجة الداعمة لفكرة العمل الجماعي وتكامل الشخصيات داخل الحكاية.

وقال المخرج جرير المردود في تصريح خاص: "حريم ناصر ليس مجرد فيلم كوميدي، بل عمل يحمل الكثير من التفاصيل الإنسانية والاجتماعية التي سيجد الجمهور نفسه قريباً منها. حرصنا على تقديم شخصيات حقيقية بروح خفيفة وإيقاع ممتع يلامس الناس."


من جانبه، قال الفنان محمد خير الجراح عن شخصيته "ناصر": "الشخصية تحمل تناقضات كبيرة بين القوة والارتباك، وهذا ما جعلها ممتعة بالنسبة لي كممثل. ناصر يعيش يومياً وسط فوضى من العلاقات والمواقف الكوميدية التي تقوده إلى مفاجآت غير متوقعة."

أما الفنان طلال مارديني، فتحدث عن شخصية "نادر" قائلاً: "نادر شخصية خفيفة الظل لكنها مؤثرة داخل الأحداث، يدخل في مواقف طريفة ويصنع الكثير من المفارقات. أعتقد أن الجمهور سيحب هذه الشخصية بسبب عفويتها وروحها القريبة من الناس."

وقالت الفنانة اللبنانية غنوة محمود عن مشاركتها في العمل: "شخصية عفاف تحمل الكثير من المفاجآت داخل الأحداث، وأعتقد أن الجمهور سيعيش معها لحظات ممتعة تجمع بين الكوميديا والإحساس الإنساني."

أما الفنانة العراقية طيبة غسان، فأكدت: "سعيدة بالمشاركة في فيلم يجمع هذا العدد من النجوم العرب، والعمل يحمل روحاً جماعية جميلة تنعكس بوضوح أمام الكاميرا."

وقالت الفنانة السورية ولاء عزام عن شخصيتها "حسنا": "الشخصية تمتلك حضوراً مختلفاً داخل القصة، وتدخل في العديد من المواقف التي تجمع بين الطرافة والعفوية بشكل قريب من الناس."

فيما عبّرت الفنانة السورية سارة صدقي عن سعادتها بالمشاركة قائلة: "شخصية نور تحمل طاقة إيجابية خاصة داخل الفيلم، وأشعر أن العمل سيقدّم حالة كوميدية اجتماعية مختلفة يحبها الجمهور العربي."

من جانبه، قال المدير التنفيذي للعمل حسام حسين  لبش: "منذ بداية التحضيرات، كان هدفنا تقديم فيلم عربي يحمل روحاً جماعية حقيقية تجمع بين الكوميديا والدراما الاجتماعية بأسلوب قريب من الجمهور العربي. نؤمن أن “حريم ناصر” سيقدم تجربة مختلفة من حيث الشخصيات والإيقاع والتنوع الفني ضمن عمل واحد."


كما تحدثت الفنانة السورية لينا  دياب عن شخصيتها "إسراء" قائلة: "إسراء شخصية تحمل الكثير من العفوية والمشاعر داخل الأحداث، وتعيش مواقف متقلبة تجمع بين الكوميديا والجانب الإنساني،


كما عبّرت الشركة المنتجة المتمثلة بالسيد أمير الأشمل عن شكرها لهيئة الإعلام الإبداعي CMA على تعاونها ودعمها لعمليات التصوير في إمارة أبوظبي – مدينة العين، مؤكدة أن هذا الدعم ساهم في توفير بيئة إنتاجية احترافية تعكس مكانة أبوظبي كمركز مهم للإنتاجات الفنية والسينمائية العربية.

