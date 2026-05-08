بتلاوات قرآنية وابتهالات دينية.. افتتاح المرحلة الأولى لمسجد الراحل الشيخ الطبلاوي

افتتحت أسرة القارئ الإذاعى الكبير الشيخ محمد محمود الطبلاوي، المرحلة الأولى من مسجده الجديد بالشيخ زايد والذى تبلغ مساحته 1850 مترا وذلك بإقامة فاعليات أمسية دينية إذاعية بمناسبة ذكراه السادسة فى صلاة الجمعة اليوم.

ونظمت أسرة القارئ الراحل محمد محمود الطبلاوي، أمسية دينية عقب صلاة الجمعة اليوم، تخللت فقرة ابتهالات دينية للمبتهل الشيخ محمد علي.

كما تلا القارئ الشيخ فتحي خليف، القارئ بالإذاعة والتليفزيون، تلاوة قرآنية على الحضور.

وألقى خطبة الجمعة، الشيخ محمود خليل وكيل مديرية أوقاف الجيزة، قائلا: إن رحمة الله وسعت كل شئ، ومن أراد أن تشمله رحمة الله، يحب عليه أن تتحق فيه الصفات التي تجعله أهلا لرحمة الله.

وأضاف محمود خليل، خلال خطبة الجمعة من مسجد الشيخ محمد محمود الطبلاوي، بمدينة الشيخ زايد، أن المتقين من الذين تشملهم رحمة الله، وكذلك المخرجين للزكاة من أموالهم، وكذلك المحسنين وأصحاب القلوب الرحيمة.

وتابع: حنًَ الجذع لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- حنانا واشتياقا لرسول الله، فالله رحيم وسيدنا رسول الله رحمة للعالمين، فكيف حالنا مع الرحمة والحنان والمودة والعطف والعفو والصفح والسماح.