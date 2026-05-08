إشارة خادشة للحياء.. إخلاء سبيل طبيبة مستشفى دهب بكفالة ألف جنيه

قررت جهات التحقيق بمدينة نويبع إخلاء سبيل طبيبة تعمل بمستشفى مستشفى دهب، على خلفية الواقعة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمعروفة إعلاميًا بـ«فيديو مستشفى دهب»، بكفالة مالية قدرها ألف جنيه، على ذمة التحقيقات، وذلك بعد اتهامها بتوجيه إشارة وُصفت بأنها خادشة للحياء خلال مشادة مع إحدى السيدات داخل المستشفى.

وجاء قرار إخلاء السبيل عقب ساعات من التحقيق مع الطبيبة في المحضر رقم 619 لسنة 2026 جنح دهب، والذي تضمن بلاغات متبادلة بين نقابة الأطباء وصاحبة الفيديو المتداول، وسط متابعة واسعة للرأي العام داخل محافظة جنوب سيناء وخارجها، بعد انتشار المقطع المصور بصورة كبيرة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

كما قررت جهات التحقيق استدعاء نائب مدير المستشفى لسماع أقواله بشأن الواقعة، والإدلاء بشهادته في البلاغ المقدم من نقابة الأطباء ضد السيدة مصورة الفيديو، إلى جانب البلاغ المقدم من السيدة ضد الطبيبة، فيما تواصل النيابة سماع أقوال الشهود والعاملين بالمستشفى للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة.

وكشفت التحقيقات الأولية أن نقابة الأطباء بجنوب سيناء تقدمت ببلاغ رسمي ضد السيدة وزوجها، اتهمتهما فيه بالتصوير داخل منشأة طبية حكومية دون تصريح، والإساءة إلى أعضاء الفريق الطبي وهيئة التمريض، والتعدي لفظيًا على العاملين أثناء أداء عملهم، فضلًا عن نشر الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي بما اعتبرته النقابة إساءة للمؤسسة الطبية والعاملين بها.

وفي المقابل، كانت السيدة قد اتهمت الطبيبة بالتعامل معها بصورة غير لائقة، ورفض تقديم الخدمة الطبية لها عقب الولادة، مؤكدة أن الواقعة شهدت توترًا ومشادة كلامية انتهت بتبادل الاتهامات بين الطرفين، قبل أن يتم تداول الفيديو على نطاق واسع، ما أثار حالة من الجدل والانقسام بين المتابعين.

ومن جانبها، أحالت إدارة مستشفى دهب الطبيبة إلى الشؤون القانونية للتحقيق الإداري فيما نُسب إليها من تصرفات، بالتوازي مع التحقيقات الجنائية الجارية، بينما باشرت النيابة الإدارية بمدينة شرم الشيخ التحقيق في الواقعة، دون صدور أي جزاءات أو قرارات نهائية حتى الآن.

واستمعت جهات التحقيق، خلال الأيام الماضية، إلى أقوال عدد من أفراد الطاقم الطبي والتمريض، من بينهم أحد أفراد هيئة التمريض ويدعى أحمد السيد، بصفته شاهدًا على الواقعة، فيما من المنتظر استدعاء شهود آخرين خلال الفترة المقبلة، في إطار استكمال التحقيقات وكشف جميع الملابسات المتعلقة بالقضية.