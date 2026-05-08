أرخص من المواصلات.. النقل تتيح نظاما للاشتراكات يخفض قيمة تذكرة المونوريل بقيمة 50%

حمادة خطاب

أعلنت وزارة النقل في بيان صادر عنها اليوم أسعار تذاكر واشتراكات استخدام مونوريل شرق النيل تسهيلا على السادة المواطنين.

وأشار البيان إلى أنه قد روعي عند تقدير قيمه تذكره المونوريل أن تكون بنصف القيمة المالية للمواصلات البديلة، كما روعى عند تحديد قيمه الاشتراكات أن تصل نسبه الخصم بها إلى  50% من قيمه التذكره لتشكل قيمه الاشتراكات ربع قيمه ثمن المواصلات البديله وذلك تسهيلا على الركاب بالتزامن مع تقديم أعلى مستويات الخدمه لهم من خلال قطارات المونوريل التي تشكل نقلة حضارية هامة في وسائل النقل الجماعي في مصر. 

وأشار بيان الوزارة إلى أسعار تذاكر واشتراكات استخدام مونوريل على النحو التالي:

أولا: التذكرة الكاملة 

قيمتها مقسمة وفقا لأربعة مناطق على طول مسار خط المونوريل بواقع ( منطقة واحدة بعدد 5 محطات بقيمة   20 جنيها – منطقتين عدد 10 محطات بقيمة 40 جنيها – ثلاث مناطق عدد 15 محطة بقيمة 55 جنيها – أربعة مناطق "الخط كامل" عدد 22 محطة بقيمة 80 جنيها ) .

ثانيا: نصف تذكرة والخاصة بالفئات التالية ( كبار السن فوق سن 60 سنة – ذوي الإحتياجات الخاصة) بواقع ( منطقة واحدة بعدد 5 محطات بقيمة   10 جنيهات – منطقتين عدد 10 محطات بقيمة   20 جنيها – ثلاث مناطق عدد 15 محطة بقيمة   30 جنيها – أربعة مناطق "الخط كامل" عدد 22 محطة بقيمة   40 جنيها ) .

ثالثاً : الأشتراكات ( الأسبوعية – الشهرية – الربع سنوية ) 

اتاحت الوزارة نظاماً مميزاً للاشتراكات  يساهم في تخفيض قيمة التذكرة بقيمة 50 % لكافة أنواع الاشتراكات ( الأسبوعية – الشهرية – الربع سنوية )  كالتالي:- 

1. • الإشتراك الإسبوعي والمحدد بعدد 14  رحلة بمدة  صلاحية  14 يوم  ( منطقة واحدة بعدد 5 محطات بقيمة  140 جنيها بنسبة تخفيض 50% – منطقتين عدد 10 محطات بقيمة 280 جنيها بنسبة تخفيض 50% – 3 مناطق عدد 15 محطة بقيمة  385 جنيها بنسبة تخفيض 50%– 4 مناطق "الخط كامل" عدد 22 محطة بقيمة 560 جنيها بنسبة تخفيض 50%) .

2. • الإشتراك الشهري والمحدد بعدد 60 رحلة بمدة صلاحية 60 يوم ( منطقة واحدة بعدد 5 محطات بقيمة  600 جنيه بنسبة تخفيض 50% – منطقتين عدد 10 محطات بقيمة   1200 جنيه بنسبة تخفيض 50% – ثلاث مناطق عدد 15 محطة بقيمة  1650 جنيها بنسبة تخفيض 50%– أربعة مناطق "الخط كامل" عدد 22 محطة بقيمة  2400 جنيه بنسبة تخفيض 50% ) .

3. • الإشتراك الربع سنوي والمحدد بعدد 180 رحلة بمدة صلاحية  180يوم  ( منطقة واحدة بعدد 5 محطات بقيمة  1800 جنيه بنسبة تخفيض 50% – منطقتين عدد 10 محطات بقيمة 3600 جنيه بنسبة تخفيض 50% – ثلاث مناطق عدد 15 محطة بقيمة  4950 جنيها بنسبة تخفيض 50%– أربعة مناطق "الخط كامل" عدد 22 محطة بقيمة  7200 جنيه بنسبة تخفيض 50%).

وأوضح بيان الوزارة، أن المرحلة الأولى بالكامل بالنسبة للموظفين بالعاصمة الجديدة يبلغ عدد محطاتها 14 محطة فقط، وذلك من محطة من المشير طنطاوي وحتى محطة الحي الحكومي بالعاصمة الجديدة وبالتالي فإن  جميع تذاكر و اشتراكات الموظفين سوف تقع  بحد أقصى  في المنطقة الثالثة من منظومة  التذاكر والاشتراكات.

