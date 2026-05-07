الجيش الأمريكي: مقاتلة تستهدف ناقلة نفط إيرانية في خليج عُمان
10 شروط للمشاركة في أعمال لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026
4 قتلى و33 مصاباً في غارة إسرائيلية استهدفت صيدا جنوب لبنان
الدفاعات الروسية تسقط مسيرتين أوكرانيتين كانتا في طريقهما إلى موسكو
التواء المبابيض.. هل يشكل خطرا محتملا عليكِ؟
استشهاد 9 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على غزة خلال 24 ساعة
«لو أثقلتك الهموم وغلبك الضيق».. ردّد هذا الدعاء النبوي
الحكومة: سداد 714 مليون دولار لشركات البترول الأجنبية.. والانتهاء من المديونية قريبا
ترامب: الحرب مع إيران ستنتهي سريعاً
الإفتاء توضح حكم البيع بالتقسيط مع الزيادة.. ربا أم تجارة مشروعة؟
بورصة الدواجن الآن.. تحرك عاجل في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

أخبار التوك شو| مدبولي: توطين صناعة الطاقة المتجددة واشتراط استخدامها في المصانع والمنازل.. أحمد موسى: مصر تدخل مرحلة جديدة مع المونوريل

محمود محسن

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

مدبولي: توطين صناعة الطاقة المتجددة واشتراط استخدامها في المصانع والمنازل
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تمضي بخطى متسارعة نحو توطين صناعة الطاقة الجديدة والمتجددة، مشيرًا إلى أن هذا التوجه لم يعد مجرد خطط مستقبلية، بل تُرجم بالفعل إلى إنشاء مصانع متخصصة داخل مصر لدعم هذا القطاع الحيوي.

أحمد موسى: مصر تدخل مرحلة جديدة مع المونوريل.. ومشروعات نقل حديثة بأسعار تنافسية
أكد الإعلامي أحمد موسى أن مصر تشهد نقلة نوعية في مشروعات النقل الحديث مع تشغيل مونوريل القاهرة الكبرى، مشيرًا إلى أن هذا النوع من وسائل النقل المتطورة لا يتوافر إلا في عدد محدود من دول العالم.

دفعت 40 جنيه اليوم تذكرة للمونوريل.. كامل الوزير: الوزير بيدفع أكتر من المواطن العادي
أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل، أن اليوم هو أول يوم تشغيل المونوريل، مشيرا إلى أنه تم  الانتهاء من التجارب الخاصة بتشغيل المونوريل.

وزير الاتصالات: مصر في صدارة سرعة الإنترنت على مستوى أفريقيا.. وتقدمنا 14 مركزا بمستوى الذكاء الاصطناعي
أكد المهندس رأفت هندي، وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يواصل تحقيق معدلات نمو قوية، حيث سجل نموًا بنسبة 18%، مع جذب استثمارات في صناعة الهواتف المحمولة، واستهداف إنتاج يتجاوز 15 مليون هاتف سنويًا.

وزير الصناعة: إستراتيجية صناعية طموحة تستهدف رفع الصادرات غير البترولية إلى 100 مليار دولار
أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الدولة تمضي قدمًا في تنفيذ استراتيجية صناعية شاملة تهدف إلى تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعة.

تفاصيل صادمة في واقعة المعصرة.. والد الضحية: 28 طعنة وقطع أوتار اليد
أكد والد شهد أحمد ضحية التعدي من خطيبها بالمعصرة، أن ابنته تعرضت لإصابات بالغة نتيجة الاعتداء، شملت طعنات في القدم واليد، ما أدى إلى قطع كامل في أوتار اليد.

رئيس هيئة الدواء: نستهدف 3 مليارات دولار صادرات بحلول 2030 ونصدر لـ163 دولة

أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن الهيئة تضع احتياجات السوق المحلي والمريض المصري على رأس أولوياتها، مشدداً على أنه لن يُسمح بتصدير أي مستحضرات دوائية إلا بعد التأكد من توافرها بشكل كامل في السوق الوطني، خاصة في ظل التحديات الجيوسياسية الراهنة.

تنظيم الاتصالات: لا زيادة في أسعار كروت شحن الرصيد

أكد المهندس محمد إبراهيم، النائب التنفيذي والمتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أنه لا صحة لما تردد بشأن وجود أي زيادة في أسعار كروت الشحن، مشددًا على أن الأسعار لم تشهد أي تغيير حتى الآن.

ترامب: اغتيال قيادات إيرانية "تغيير للنظام".. ومحادثات متقدمة قد تقود لاتفاق

صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن اغتيال قيادات داخل إيران يُعد، من وجهة نظره، شكلًا من أشكال "تغيير النظام".

عالم بالأوقاف: منح المطلقة ثلث ثروة الزوج يحتاج توافقا مجتمعيا

تناول الدكتور إبراهيم رضا أحد علماء الأوقاف، المقترح البرلماني الخاص بمنح المطلقة ثلث دخل الزوج وثروته، متسائلًا: "بناءً على إيه؟"، موضحًا أن مثل هذه الطروحات تحتاج إلى قبول مجتمعي واسع حتى تتحول إلى قانون قابل للتطبيق: "لا يمكن طرح أفكار جديدة لا يقبلها الناس أو لا تتوافق مع طبيعة المجتمع".

قبل أن تشعل بالذعر.. ما هو فيروس هانتا وكيف الوقاية منه؟

